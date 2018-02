Als een waarlijk groot staatsman kwam Lubbers overal mee weg

Ruud Lubbers was een groot staatsman, zoals hij ook in alle media op een voetstuk is gezet na zijn dood. Een kenmerk van grote staatslieden is dat ze overal mee wegkomen.



Winston Churchill was de grootste staatsman van allemaal - ondanks het feit dat hij Gandhi een halfnaakte fakir noemde, het leger inzette tegen stakers, het een goede zaak noemde dat 'de rode indianen en zwarten' in kolonies plaats hadden gemaakt voor het superieure witte ras en reeksen van militaire blunders maakte. In 1923 kreeg hij vijfduizend pond van Shell en BP om als parlementslid een fusie van beide oliemaatschappijen te bepleiten - iets wat in deze tijd als smeergeld zou zijn gezien.