Als de stroomvoorziening straks groen is, zijn er nog steeds gascentrales nodig: wie gaat dat betalen?

De overstap naar een duurzame elektriciteitsvoorziening verloopt moeizaam: netbeheerders klagen dat ze het tempo van de energietransitie niet meer kunnen bijbenen. Hoogspanningsbeheerder Tennet komt daarom met een plan waarmee het nieuwe kabinet aan de slag moet om de transitie op gang te houden. Welke dilemma’s en wensen zijn er?

Ook als Nederland straks een groene stroomvoorziening heeft, zijn er net zoveel gascentrales nodig als nu. Wie gaat dat betalen?

Wind- en zonne-energie zijn spotgoedkoop en krijgen een steeds grotere rol in het Nederlandse energiesysteem. Zo was de helft van de elektriciteit al duurzaam in de eerste zes maanden van 2023. Hierdoor is er steeds minder behoefte aan elektriciteit van gas- en kolencentrales (die laatste verdwijnen in 2030 sowieso).

Dat is mooi voor het klimaat. ‘Maar Nederland redt het niet op wind en zon alleen, ook niet als straks de hele stroomvoorziening groen is’, zegt hoofd marktanalyse Patrick van de Rijt bij Tennet. Naar schatting is in de toekomst eentiende van de stroom nog altijd afkomstig van gascentrales (die eventueel draaien op groene waterstof).

Over de auteur

Bard van de Weijer is economieredacteur van de Volkskrant en specialist op het gebied van de energietransitie. Hij richt zich op de vraagstukken waar consumenten, bedrijven en overheden voor staan.

Er blijven volgens Van de Rijt straks ongeveer evenveel gascentrales nodig als nu, om genoeg elektriciteit te leveren op momenten dat de zon niet schijnt en het niet waait. Maar die kostbare centrales zullen een groot deel van de tijd dus stof staan te vangen.

Er zijn volgens hem dan twee mogelijkheden: óf stroom wordt extreem duur als de gascentrales aan gaan, omdat de producent de kosten moet goed maken voor de lange tijd dat ze stil stonden. Óf de overheid betaalt de producent om zijn stroomfabriek open te houden als achtervang. Dit laatste heet een capaciteitsmarkt en helpt enorme prijspieken te voorkomen.

Tennet is geen voorstander van een capaciteitsmarkt, omdat het innovatie smoort, zegt Van de Rijt. Bedrijven gaan niet op zoek naar efficiëntere vormen van stroomproductie als de overheid toch wel betaalt. Beter is het dus de prijzen flink te laten schommelen. Als stroom heel duur is, zal de vraag vanzelf dalen, omdat afnemers even geen stroom zullen afnemen, is het idee.

Voor grote industrieën is dit lastig. Die moeten vaak 24 uur per dag draaien. Aan de andere kant profiteert de industrie van lagere prijzen als het waait of als de zon schijnt, stelt Tennet. Bovendien kunnen ze met hun energieleverancier afspraken maken om bijvoorbeeld in de koudste wintermaanden, als de vraag naar stroom groot is en het aanbod laag, de installatie stil te leggen voor bijvoorbeeld onderhoud. Dan krijgen ze een korting op de stroomprijs in de rest van het jaar.

Overigens is de kans op een zogenoemde ‘dunkelflaute’ niet groot, omdat er meer en meer windenergie van zee komt: in de donkere wintermaanden, waarin het vaker waait, dempt het aanbod van windstroom het wegvallen van zonne-energie in de zomer.

Ook elektrolysers, installaties die waterstof maken uit groene stroom, zullen een dempend effect hebben op de prijs, verwacht Tennet. Deze gaan immers draaien als de stroomprijs laag is, en schakelen uit als die hoog is, omdat de prijs van waterstof anders te hoog wordt.

Laat de markt deze balans vinden, zegt Van de Rijt. Behalve voor mensen met een dynamisch contract, waarbij ze de prijs per uur betalen, is er voor gewone burgers weinig aan de hand: zij zijn al goed beschermd tegen enorme prijspieken. Dat moet zo blijven, vindt Tennet.

Waarom willen netbeheerders meer invloed op de plaatsing van megabatterijen?

Meer en dikkere elektriciteitskabels helpen bij de bestrijding van de problemen op het stroomnet, maar de aanleg daarvan vergt jaren. Grote batterijen kunnen ook helpen. Op momenten dat er een overschot aan stroom is, kunnen batterijen elektriciteit absorberen als een spons. Later op de dag kunnen ze de energie weer laten terugvloeien. Accu’s kunnen zo helpen de druk op het stroomnet te verlagen, zowel in woonwijken, maar ook op het hoogspanningsnet.

Maar dan moeten ze wel op de juiste plek staan. Het is niet gegarandeerd dat dit vanzelf goed gaat als plaatsing wordt overgelaten aan de markt.

Kijk naar het verleden, zegt Tennets adviseur business development Mike ten Wolde. De afgelopen jaren werden zonneweides gebouwd op plaatsen waar de grond goedkoop was, zoals op het platteland. Maar daar is het stroomnet vaak slecht ontwikkeld, waardoor het aansluiten van zonneweides geld en tijd vrat.

Zoiets kan ook gebeuren met batterijen, vreest Tennet. Het netbedrijf wil met het Rijk, lagere overheden en de branche nauwer samenwerken bij het neerzetten van grote accu’s, zodat niet alleen de markt profiteert, maar de hele samenleving er baat bij heeft.

Probleem: netbeheerders kunnen niet meer dan adviseren. Mocht het toch fout lopen en batterijen vooral verschijnen op locaties die niet gunstig zijn voor het stroomnet, dan wil Tennet een herziening van de marktregels, zegt Patrick van de Rijt. Netbeheerders willen dan bijvoorbeeld met behulp van beloningen het plaatsen van accu’s sturen. Dat mag nu nog niet.

Verder moeten ondernemers een gratis lening kunnen krijgen om zelf accu’s te kopen.

Welke rol spelen hoogspanningslijnen?

Niet alleen het stroomnet zit mudvol, ook Nederland zelf is volgebouwd. De strijd om de vrije ruimte raakt ook de energietransitie, omdat Tennet de komende jaren nieuwe hoogspanningsverbindingen moet aanleggen om bijvoorbeeld groene energie van zee over land te transporteren. De ruimte voor hoogspanningslijnen en transformatorstations moet nu worden gereserveerd, anders loopt de boel volgens het bedrijf straks vast.

Een deel van de verbindingen kan ondergronds, zegt Tennet, maar de ‘echte’ hoogspanningssnelweg moet onder meer vanwege veiligheidsrisico’s en leveringszekerheid door de lucht.

‘Voor de duidelijkheid’, zegt Van de Rijt. ‘Ons wensenlijstje is niet alleen voor het nieuwe kabinet, ook het demissionaire kabinet mag ermee aan de slag.’