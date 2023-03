Als auto’s zelf controleren of de e-fuel in de tank duurzaam is, ligt fraude op de loer

Automobilisten gooien de tank vol bij een tankstation in het Franse Savenay. Beeld AFP

Nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor moeten vanaf 2035 worden uitgerust met een systeem dat de samenstelling van de brandstof in de tank controleert. Bestaat die uit fossiele moleculen, dan start de motor niet, is het idee.

Over het gebruik van synthetische brandstoffen (zogenoemde e-fuels) werd vrijdagavond een akkoord gesloten tussen de Europese Commissie en Duitsland. Volgens afspraak blijven verbrandingsmotoren na 2035 toegestaan, maar uitsluitend voor wagens die rijden op duurzame e-fuels.

Een systeem dat de inhoud van de tank analyseert, zou nog wel onderscheid kunnen maken tussen synthetische brandstof en ouderwetse benzine of diesel, maar het is onmogelijk vast te stellen of de kunstmatige brandstofmoleculen zijn gemaakt uit duurzame energie en afgevangen kooldioxide – wat het idee is bij e-fuels.

‘Als in een later stadium e-fuels als methanol op de markt komen, wordt het helemaal lastig’, zegt een expert die vanwege directe betrokkenheid bij het onderwerp op basis van anonimiteit wil spreken.

Om te voorkomen dat eigenaren van bijvoorbeeld een nieuwe Porsche 911 na 2035 goedkopere fossiele benzine in hun tank gooien, moet er een waterdicht certificerings- en controlesysteem worden opgetuigd, dat ertoe leidt dat alleen duurzaam geproduceerde e-brandstoffen in Europa verkocht mogen worden. ‘Ik heb zeer mijn twijfels of dit gaat werken’, aldus de expert.

Productieproces niet efficiënt

Hoewel e-fuels relatief eenvoudig zijn te produceren, is het proces weinig efficiënt. Door alle tussenstappen en het feit dat verbrandingsmotoren zelf oneconomisch met energie omspringen, verbruiken voertuigen die rijden op synthetische brandstof minstens vier keer zo veel energie als elektrische auto’s, berekende milieuorganisatie International Council on Clean Transportation.

Porsche werkt met energieconcern ExxonMobil aan de productie van duurzame e-fuels, al gebeurt dat nu vooral voor toepassing in de motorsport. Industrialisatie van de productie moet de kosten laten dalen.

De kans lijkt overigens klein dat e-fuels na 2035 een hoge vlucht zullen nemen voor toepassing in auto's met een verbrandingsmotor. E-brandstoffen zullen kostbaar zijn, het vergt veel duurzame energie om ze te produceren en ze zijn harder nodig in andere sectoren die lastiger te elektrificeren zijn, zoals de lucht- en zeevaart.

Ook kan de benodigde schaarse groene waterstof beter gebruikt worden om de staal- en kunstmestindustrie te verduurzamen, zeggen wetenschappers.