Alles wat fout was, deed het in 2022 goed op de beurs

Defensiebedrijf Northrop Grumman onthult het eerste prototype van de nieuwe B-21-stealth-bommenwerper, 2 december. Beeld David Swanson / Reuters

Wereldverbeteraars en de financiële markten vormen nogal eens een ongelukkige combinatie. En dat geldt zeker voor het beursjaar 2022. De best presterende aandelen afgelopen jaar zaten niet in de groene hoek, noch waren ze van bedrijven met vredeswensen of bedrijven die de gezondheid van de medemens hoog in het vaandel hebben staan.

Wie het afgelopen jaar wat had willen verdienen op de aandelenmarkt had zijn geld moeten steken in wapens, fossiele brandstoffen en tabak. ‘Alles wat fout was, deed het goed’, zegt Corné van Zeijl van Actiam Vermogensbeheer.

Idealisme was een slechte leidraad. De wapenfabrikanten hadden een recordjaar, dankzij de Russische inval in Oekraïne. Die zette alle westerse naties ertoe aan zich tot de tanden toe te bewapenen. De aandelen van de grootste wapenfabrikanten gingen daardoor skyhigh. Raytheon (producent van onder meer Stinger-raketten en Patriot-luchtafweersystemen) steeg 14 procent, General Dynamics 19 procent, Lockheed Martin 38 procent, Northrop Grumman (bommenwerpers, drones en awacs-detectiesystemen) zelfs 39 procent. Het allerbeste aandeel in de Stoxx 600, de Europese beursindex, was het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall met een koerswinst van 120 procent.

De koersen van de grote olie- en gasconcerns liften flink mee op de internationale onrust : BP 27 procent, Shell 37 procent, Chevron 49 procent, Exxon Mobil 72 procent en Occidental Petroleum (de lieveling van ‘superbelegger’ Warren Buffett) met 101 procent.

Ook de tabakssector floreerde, terwijl het aantal rokers toch daalt. Philip Morris International (onder meer van de merken Marlboro, L&M, Lark, Philip Morris, Chesterfield), steeg met 9 procent, BAT Tobacco (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall and Rothmans) met 19 procent en Imperial Tabacco (West, Davidoff, Gauloises, Winston) met 26 procent. In de Stoxx 600 was Swedish Match AB (sigaren, snuiftabak, aanstekers en lucifers) een andere uitblinker met een koerswinst van 56 procent.

Een van de andere pareltjes, en dan in de Midkap op de Amsterdamse beurs, was het Sittardse kunstmestfabriek OCI, met een koerswinst van ruim 40 procent.

De Tesla-domper

Die winsten staan in schril contrast met de aandelenfondsen die duurzaamheid prediken. Het bekendste voorbeeld is Tesla, de elektrische automobielfabrikant die de afgelopen jaren tot ongekende hoogte steeg, werd in 2022 keihard op zijn plaats gezet. De koers daalde met bijna 70 procent, hetgeen vanwege de populariteit van het aandeel ook onder Nederlandse particuliere en institutionele beleggers tot gevoelige verliezen leidde.

De S&P 500 ESG-index voor duurzame fondsen kachelde 19,3 procent achteruit. Maar het is niet alleen kommer en kwel in de energiesector. Vestas en RWE, twee van de grootste windenergieproducten, wisten wel een plusje te halen.

Ter vergelijking: de S&P500 – de brede index van de beurs van Wall Street – ging 20 procent omlaag en de Dow Jones van dertig grootste fondsen daalde met bijna 10 procent. De AEX in Amsterdam verloor 14 procent na een hopeloze slotdag. Hiermee kan 2022 worden bijgeschreven als een van de vijf jaren in deze eeuw met een negatief rendement. Ook in 2001 (-21 procent), 2002 (-36 procent), 2008 (-52 procent), 2011 (-12 procent) en 2018 (-10 procent) waren er verliezen.

Maar in 2021 boekte de hoofdindex nog een winst van dik 20 procent en brak die voor het eerst door de 800 punten. Daar zijn nu dik 100 punten van af. De AEX staat weer op hetzelfde punt als in september 2000. Wie toen instapte heeft afgezien van dividend in die periode niets verdiend. De beurs is allesbehalve een sprookjeswereld. Timing is alles.

Kerstsfeer op de New York Stock Exchange. Beeld Reuters

Corné van Zeijl: ‘Een verlies voor aandelen van 14 procent in een jaar is niet uitzonderlijk. Die correcties komen vaker voor. Maar tegelijkertijd verloren obligaties 13 procent. En dat is wel historisch. De Duitse bund – de staatsobligatie van Duitsland – zakte dit jaar met 20 procent. En dat wordt een veilige belegging genoemd. Misschien veilig dat je je geld terugkrijgt, maar niet veilig in rendement.’

Woke-beleggers

Al met al was 2022 een beroerd jaar voor beleggers, zeker voor het groeiende aantal wokers onder het beleggersgilde dat energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur (ESG) meeweegt bij beleggen. De grote institutionele beleggers die traditioneel 60 procent van hun vermogen in aandelen en 40 procent in obligaties hebben zitten, leden een verlies van 16 procent, zo becijferde Blackrock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld.

Jarenlang was Big Tech de grote winnaar, maar in 2022 werd deze sector een van de grootste verliezers. De zogenoemde FAANG-index, met de vijf representanten van de Nieuwe Economie (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google), zakte met 43 procent. Er ging hiermee in totaal een som van 4.500 miljard dollar (ruim 4.200 miljard euro) in rook op. Dat is vijf keer het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland.

Ook in Amsterdam deed de techsector (ASML, ASMI, Besi) het slecht. Dankzij met name Shell kon de Nederlandse beursindex het verlies beperkt houden. Een ander deel van de Nieuwe Economie – de flitsbezorging – leek in 2022 slechts een hype te zijn geweest. Begin deze maand kocht Getir concurrent Gorillas in Nederland voor de helft van de waarde. De koers van Just Eat Takeaway zakte afgelopen jaar met 60 procent.

De maaltijdbezorging was de grote winnaar tijdens de coronapandemie, maar nu iedereen weer zonder mondkapje de straat op mag, blijkt de kwetsbaarheid. Just Eat moest dit jaar miljarden afschrijven op de boekwaarde van zijn Amerikaanse dochter Grubhub, die in 2021 nog werd gekocht voor dik 7 miljard dollar. Grubhub staat nu in de etalage. Exor, waarin de familie Agnelli zijn belangen in Ferrari, Fiat en Juventus heeft ondergebracht, verdrong de moeder van Thuisbezorgd.nl zelfs uit de AEX. Het betekent tevens dat de hoofdindex van de Amsterdamse beurs nog minder zegt over de stand van de Nederlandse economie.

Grootste verliezer in de AEX was Philips. De koers van het aandeel daalde met 58 procent na vorig jaar al 35 procent te hebben verloren. Philips werd achtervolgd door de problemen bij beademingsapparatuur. Het schuim dat in de apparaten zit om geluid te dempen, was voor het concern een tijdbom. In totaal moest Philips miljoenen apparaten voorzien van nieuw schuim. De terugroepactie kostte Philips miljarden euro’s. En daar zijn de juridische kosten en schadeloosstellingen van claims van patiënten niet meegerekend.

Ook beleggers waren ontevreden. Beleggersclub VEB stelde Philips in september aansprakelijk voor 16 miljard euro aan verliezen die aandeelhouders zouden hebben geleden. Topman Frans van Houten moest voortijdig plaatsmaken voor Roy Jakobs, die meteen aankondigde vierduizend banen te schrappen.

Cryptocrash

Cryptobeleggers werden ook een illusie armer. Bitcoin zakte van ruim 40 duizend naar 15 duizend euro en ethereum van 21- naar 11 duizend euro. Cryptobeurs FXT op de Bahama’s ging in november ten onder en oprichter Sam Bankman-Fried werd gearresteerd. De totale cryptomarkt kromp van 3.000- naar 1.000 miljard.

Belangrijkste oorzaak van al het beursleed was de inflatie. Wie eind vorig jaar had voorspeld dat de inflatie weer rond de 10 procent zou komen, was op dat moment in een gesloten inrichting gestopt. Maar in 2022 stegen de prijzen in Nederland volgens het laatst gemeten cijfer met gemiddeld 9,9 procent. In september was de prijsstijging zelfs even 14,5 procent. In de VS bedroeg de inflatie 7,7 procent. Sommige voedingsmiddelen als eieren, boter en spaghetti namen nog veel meer in prijs toe.

De inflatie lag in 2022 ver boven de doelstelling van centrale banken die de gemiddelde geldontwaarding niet hoger willen laten oplopen dan 2 procent. Er werden dit jaar ongekende renteverhogingen doorgevoerd. En die maakten vastrentende waarden zoals obligaties ineens weer aantrekkelijker ten koste van aandelen. Toen Sigrid Kaag begin dit jaar minister van Financiën werd, kreeg ze nog 0,7 procent toe op een nieuwe staatslening van tien jaar, nu kost die haar 2,5 procent aan rente.

Feestje in Griekenland

Omdat de oorlog in Oekraïne leidde tot een stijging van de gasprijs, werd die wel gezien als hoofdschuldige gezien van de inflatie. Maar de gasprijs staat inmiddels weer op hetzelfde punt als dat in januari. De jarenlang monetaire stimulering door centrale banken en het ruimhartige compensatiebeleid van overheden bij nationale tegenslagen als de pandemie en de energiecrisis, zullen mede invloed hebben gehad.

Gaan de centrale banken nu een pas op de plaats maken? Veel hangt af van wat met de prijzen in 2023 gebeurt en of de gevreesde loon- en prijsspiraal werkelijkheid wordt. Dat dreigt op dit moment met looneisen van 10 procent of meer. En daar valt wat voor te zeggen, want de bedrijfswinsten braken in 2022 nieuwe records. Als de bedrijven een extra vinger in de suikerpot mogen steken, dan hebben de werknemers nog zeker iets tegoed.

Pikant detail in het afgelopen jaar was dat de beurzen in de zeurolanden (Zuid-Europa) het beter deden dan die in het noorden van Europa. De aandelenindex van de beurs in Athene scoorde als een van de weinige een plus en de Ibex35, de index van de Spaanse beurs, daalde ‘slechts’ 5 procent. Daarmee is er toch nog iets verbeterd.