Alleen nog rijst van eigen veld

Nederland is wereldmarktleider in uienproductie en Senegal is met 180 duizend ton de grootste afnemer. Hoewel Senegal zelf uien produceert, kan het land niet op tegen de Nederlandse kwaliteit. Vanwege zijn ligging bij de evenaar is het klimaat voor uien in Senegal niet ideaal: in de zomer is het te heet, in de winter is de dag te kort om de uien optimaal te laten groeien. Om toch de lokale productie te beschermen, geldt een importverbod van zeven maanden in het seizoen dat Senegal zelf uien produceert. Zodra de grens opengaat, worden de Hollandse uien in bulk de haven van Dakar ingevoerd.



Ndiaye heeft net een vracht uien opgehaald uit de haven. Nu tillen mannen de oranje zakken in vrachtwagens om elders in Senegal te verkopen. In de kraam ernaast is ruzie uitgebroken. Werkmannen hebben genoeg van het geschreeuw van de eigenaar met zijn twee goudkleurige iPhones en lopen weg van de lading die ze moeten verplaatsen. Ondertussen stappen klanten onverstoorbaar over de bergen plastic en stinkend voedselafval op de modderige weg tussen de marktkramen. Honden en katten zoeken er naar eetbare resten, die af en toe door zwermen vliegen aan het oog worden onttrokken.