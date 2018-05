Alle economische seinen op groen: Nederlander heeft weer werk en laat het geld rollen

In de eerste drie maanden van dit jaar is de omvang van de economie met een half procent gegroeid, de consumptie is toegenomen, bedrijven investeren meer en exporteren vaker naar het buitenland, het aantal banen is toegenomen en de werkloosheid is gedaald.

Al die cijfers combineert het CBS in een ‘conjunctuurklok’, die op dit moment een vrolijk deuntje beiert. De boodschap luidt: ‘alle indicatoren presteren beter dan hun langjarige trend’.

‘G rootste groei in 17 jaar tijd’

Nederlanders laten het geld weer rollen. Ten opzichte van een jaar geleden gaven mensen dit voorjaar 3 procent meer uit. Dit blijkt een indrukwekkende prestatie, het is ‘de grootste groei in 17 jaar tijd’. Waar ging dat geld aan op? Goederen die in crisistijd veelal op de plank bleven liggen: auto’s, elektrische apparaten, kleding, woninginrichting en horeca.

Ook het bedrijfsleven beleefde een mooi voorjaar. Daar werd geïnvesteerd in vastgoed, vervoer en machines. De export van goederen en diensten nam toe met 4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De industrie produceerde in maart 3,5 procent meer dan in maart 2017. Vooral de farmaceutische industrie deed goede zaken.

Afnemende werkloosheid

Al die consumptie en bedrijvigheid doet de vraag naar arbeid groeien. Het aantal banen is dit voorjaar met 76 duizend gestegen. In de afgelopen vier jaar zijn er 600 duizend banen bijgekomen. Nederland telt nu nog 368 duizend werklozen (4,1 procent), dat zijn er 30 duizend minder dan eind vorig jaar. Vier jaar geleden was de werkloosheid nog 7,8 procent. Er ontstaat ‘krapte’ op de arbeidsmarkt: tegenover elke vacature staan 1,6 werklozen.

Opmerkelijk is daarbij dat voor het eerst sinds 2009 het aantal vaste banen harder is gegroeid dan het aantal flexbanen en zelfstandig ondernemers: 2,4 procent tegenover 2 procent. 73,3 procent van de werkende beroepsbevolking heeft op dit moment een vast contract (‘een grote deeltijdbaan of een voltijdbaan’).

Tegelijkertijd had de uitzendbranche een succesvol voorjaar. Uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven draaiden 2,5 procent meer omzet dan een jaar eerder.

Keerzijde

Het CBS signaleert één keerzijde van al die plussen: meer CO2-uitstoot. In het voorjaar stootten Nederlanders 2,5 procent meer broeikasgassen uit dan een jaar geleden. Dat cijfer gaat bijna gelijk op met de economische groei van 2,8 procent. Dit voorjaar werd er vooral meer gas verstookt dan in de eerste maanden van 2017.

Alle economische seinen staan dus op groen, maar wie door zijn oogharen naar de ‘conjunctuurklok’ kijkt, kan bijna niet anders dan zich afvragen of die klok op vijf voor twaalf staat. In 2013 zat de economie in een even diep dal als tien jaar daarvoor. Nu is Nederland terug op de piek van 2008, vlak voor het uitbreken van de crisis.

Maar het CBS kijkt terug, houdt zich bezig met behaalde resultaten. Wie in de toekomst wil kijken, kan terecht bij het Centraal Planbureau. Ook die rekenmeesters zijn vooralsnog optimistisch gestemd. Al hangt de naderende Brexit als een donkere wolk over de positieve verwachtingen. ‘De schadelijke gevolgen voor de economie kunnen sterk oplopen bij een chaotische Brexit’, waarschuwde het CPB in maart.