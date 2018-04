Alfa's eerste SUV blijkt z'n sportschoenen aan te hebben. En dat doet ons goed

Een Stelvio kan het gerust van zijn uitstraling alleen hebben Alfa Romeo Stelvio 2.2 Super AWD 2 liter, 210 pk diesel met D-milieulabel

Prijs € 72.950 (vanaf € 54.540)

Vermogen 210 pk

LxBxH 469x190x169

Gewicht 1.734 kg

Verbruik (praktijk) 14,2 km/l

Energielabel D

Onzinnig? Ja, bovenstaande luxepaarden spannen de kroon, maar van overdrijven hebben SUV's nu eenmaal hun vak gemaakt. (We maken een uitzondering voor grote gezinnen die met hun paardentrailers midden in de natuur wonen, uiteraard). En dat is helemaal niet erg, want deze sportieve luxe op vier wielen rijdt in de meeste gevallen namelijk voortreffelijk, en daar is een gretige markt voor. Wij beproefden de 210-pk sterke editie van de eerste SUV van Alfa, eentje met een dieselmotor bovendien. Alfa verschijnt een beetje laat in de voorstelling, maar achterblijven is geld weggeven en dat kan het merk zich slecht veroorloven.



De Italianen moesten wat, dus hebben ze hun sportieve Alfa-uitstraling terecht te gelde gemaakt voor wat in marketingpraat moet doorgaan voor de sportiefste SUV van allemaal. Daarvoor heeft het trouwens de voorkeur dat u de dikste motoruitvoering neemt, maar dat vinden wij van de Volkskrant dan weer een tikje overdreven, want een Stelvio kan het gerust van zijn uitstraling alleen hebben.