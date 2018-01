Albert Heijn leert medewerkers dat 'budgetklant' donker is en kroeshaar heeft

Albert Heijn lijkt zich schuldig te maken aan een dubieuze verkooptactiek: op het etiket een te hoge 'oude' prijs vermelden, waardoor de 'korting' groter lijkt dan hij is. Afgelopen oktober was daar ophef over.



Een Albert Heijn die geen producten meer krijgt van ... Albert Heijn - dat is voor zover bekend nog nooit gebeurd. Behalve in Berghem.



Vomar belooft wel gratis boodschappen voor de vierde in de rij, maar als het erop aankomt, ho maar, schrijft Teun van de Keuken. Ook bij Jumbo gaat het niet van harte. 'Typisch zo'n maatregel die op een kantoor is bedacht, leuk overkomt, maar in de praktijk totaal niet werkt. Stop er toch mee.'