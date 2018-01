Albert Heijn leert medewerkers dat 'budget'-klant donker is en kroeshaar heeft

Varkensvlees en bier

De 'traditionele' klant komt volgens Albert Heijn vooral voor in Nederlandse dorpen. Die behoudende dorpeling wordt afgebeeld als een iets oudere vrouw in een gestippelde jurk. Deze klant heeft volgens Albert Heijn een 'ondergemiddeld' inkomen. Ze koopt voor haar gezin veel varkensvlees en bier. Ook is ze dol op Hollandse merken als Mora of Honig.



In de stad heeft het personeel van Albert Heijn volgens de personeelscursus een grotere kans om klanten uit de categorie 'city budget' tegen het lijf te lopen. De budgetshopper is een donkergekleurde vrouw die een kind aan de hand heeft en die graag de tropische frisdrank Fernandes drinkt. Ze vult haar mandje met producten uit het schap voor 'Nieuwe Nederlanders', zoals Albert Heijn het omschrijft. Dat is een schap vol met internationale producten. Van aardappels, groente en fruit houdt ze volgens de supermarkt dan weer niet.