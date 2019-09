Albert Heijn introduceert winkel zonder kassa en personeel

Een medewerker van Albert Heijn in de eerste volledig digitale AH to go. Beeld AH

De supermarktketen treedt met de proef in het voetspoor van websuper Amazon, die in de VS volgens hetzelfde technologische principe vijftien kassaloze filialen van zijn Go-winkel heeft. Albert Heijn zegt dat de technologie van de Amerikaanse leverancier verder gevorderd is en dat die kan worden toegepast in supermarkten van duizenden vierkante meters. De grootste Amazon Go meet 200 vierkante meter.

Voorlopig begint de nieuwe, volledig digitale AH to go bescheiden, in een omgebouwde vrachtcontainer van 14 vierkante meter, niet veel groter dan de kruidenierszaak van waaruit oprichter Albert Heijn in 1887 zijn imperium opbouwde. Het assortiment is daardoor ook klein en vooral gericht op de klant die snel iets te eten of te drinken wil scoren: snacks, frisdranken en kant-en-klare maaltijden.

Het eerste filiaal staat bij het hoofdkantoor van het moederconcern, Ahold Delhaize, in Zaandam en wordt uitgetest door het personeel. De klant wordt pas bij bedragen boven de 25 euro om een betalingsbevestiging gevraagd.

Ceo Marit van Egmond van Albert Heijn ziet vooral kansen voor de ‘containerwinkels’ op plekken waar tijdelijke behoefte is aan een kleine winkel. Ze denkt aan kantoren, universiteitsterreinen of woonwijken in aanbouw waar nog geen winkelfaciliteiten zijn. ‘Een tweede voordeel is dat de winkel altijd open kan zijn, wat bijvoorbeeld handig is voor mensen die heel vroeg of juist heel laat op pad zijn.’

Albert Heijn introduceerde vorig jaar al AH to go-filialen waarin klanten producten konden scannen met een speciaal pasje en daarna konden vertrekken zonder bij een kassa af te rekenen. De tijd die een klant daarmee doorbrengt binnen een winkel neemt af van gemiddeld drie minuten naar dertig seconden. Concurrent Spar introduceerde zo’n soort winkel zes maanden eerder.

Diefstal

Scannen met een pasje opent mogelijkheden voor winkeldiefstal, maar de supermarktketen zei er vorig jaar van uit te gaan dat de tijdwinst zoveel extra omzet oplevert dat die opzettelijke diefstal of het onbedoeld vergeten scannen van artikelen compenseert. Stelen is er in de nieuwe ‘nano-winkel’ niet bij, aangezien camera’s en sensoren in de schappen registreren wat er wordt meegenomen.

Volgens Albert Heijn registreren zijn camera's geen gezichten. Beeld Aifi

Albert Heijn spreekt met klem tegen dat de camera’s gezichten registreren: het systeem ‘ziet alleen gedaanten en armbewegingen’. De leverancier van de technologie, de Californische start-up Aifi, zegt dat zijn computer uit het loopje van een klant, diens lichaamshouding, de afgelegde route, de producten die iemand oppakt en weer terugzet kan opmaken of diegene kwaad in de zin heeft.

Personeelskosten

Voor Albert Heijn is de kassaloze winkel een nieuwe stap in het terugbrengen van de personeelskosten, na de inkoop van artikel de grootste kostenpost voor het concern. Van de ruim 62 miljard euro aan omzet wereldwijd ging 44 miljard naar de inkoop en 9 miljard naar salarissen. Voor de nano-winkel is alleen nog de tussenkomst nodig van iemand die de winkelvoorraad op tijd aanvult.

Aifi heeft het idee van de volledig digitale winkel in 2016 ontwikkeld, twee jaar voordat Amazon zijn eerste Go-filiaal opende. Mede-oprichter en ceo Steve Gu zegt dat Amerikanen jaarlijks 37 miljard uur doorbrengen in een rij voor de kassa. ‘Het is de grootste ergernis van consumenten.’ Gu kondigde vorig jaar aan dat ‘een grote kruidenier’ het concept zou uitbrengen in een winkel in New York, maar van die plannen is niets meer vernomen. Alleen de supermarktketen Żabka, met 5.400 winkels in Polen, kondigde in januari de komst van een proefwinkel aan.

Conceptafbeeldingen van Aifi 'nano-winkels'. Beeld Aifi

Ook Amazon leek aanvankelijk grote plannen te hebben met de uitrol van drieduizend Go-winkels in de VS rond 2021. Voorlopig staan er maar drie nieuwe openingen op de agenda. Volgens berekeningen van de investeringsbank RBC Capital Markets levert een Go-winkel jaarlijks gemiddeld 1,5 miljoen dollar aan omzet op. Met drieduizend filialen zou dat neerkomen op zo’n 4,5 miljard dollar extra opbrengsten in een jaar voor Amazon. Dat sloot vorig jaar zijn boeken met bijna 233 miljard omzet.