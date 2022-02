Albert Heijn en Innocent voeren statiegeld op plastic sapflessen in

Bij 4Pet Recycling in Arnhem worden petflessen verzameld en vermalen tot een grondstof voor nieuwe producten. Beeld ANP

Sapproducent Innocent is al langer bezig om sapflesjes in het statiegeldsysteem te krijgen, door middel van een handtekeningenactie en advertenties. ‘We kregen steeds te horen dat het Nederlandse statiegeldsysteem er niet op ingericht was’, zegt Charlotte Paulides van het sapbedrijf. Andere landen hebben al langer een statiegeldregeling rondom sapflesjes. ‘Als het daar kan, moet het hier ook kunnen’, zegt Paulides.

Na de handtekeningenactie werd het verzoek van Innocent in de Tweede Kamer besproken. ‘We moesten het zelf regelen met Statiegeld Nederland’, zegt Paulides. ‘Ons product zit in een plastic fles, omdat we van mening zijn dat die productie minder CO2 uitstoot dan die van glas of karton. We pleiten voor een circulaire economie waarbij plastic wordt hergebruikt.’

Ook supermarktketen Albert Heijn gaat met huismerk- en honderd procent sapflesjes meedoen met het statiegeldsysteem. Het bedrijf verwacht met de toevoeging van alle plastic sapflessen 35 procent meer flessen in te nemen. Voor klanten wordt het nu ook duidelijker welke flessen zij in kunnen leveren. ‘Ze hoeven niet meer per flesje te bekijken of er statiegeld op zit of niet’, laat Anoesjka Aspeslagh van Albert Heijn weten.