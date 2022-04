AkzoNobel verhoogt verfprijzen fors vanwege ‘ongekende kosteninflatie’

De fabriek van AkzoNobel in Sassenheim. Beeld ANP

Dat maakte het bedrijf donderdagochtend bekend bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Volgens AkzoNobel liggen de kosten voor grondstoffen en transport 334 miljoen euro hoger dan vorig jaar. Zo is onder meer olie fors duurder geworden door de oorlog in Oekraïne. De verfproducent kampte verder ook nog met de strenge lockdowns tegen het coronavirus in China, waarbij mensen hun huis niet mogen verlaten.

Door de sterke prijsverhogingen groeide de omzet voor het zevende kwartaal op rij. Die omzet steeg met 12 procent naar 2,5 miljard euro. Tegelijkertijd werd 7 procent minder verf verkocht ten opzichte van een jaar geleden, toen er vanwege corona nog volop werd geschilderd in en om het huis. Al met al daalde het bedrijfsresultaat met een kwart ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, van 307 naar 230 miljoen euro.

Sancties

De verfproducent wordt ook geraakt door de oorlog in Oekraïne. Volgens het bedrijf is het merendeel van de coatingactiviteiten in Rusland inmiddels stilgelegd vanwege de sancties. De verfmaker verwacht dat meer Russische activiteiten de komende maanden stil kunnen vallen, vooral vanwege de problemen met de aanvoer van grondstoffen.

Het bedrijf schortte eerder al haar activiteiten op in Oekraïne vanwege de Russische invasie. Oekraïne en Rusland waren voor het uitbreken van de oorlog goed voor 2 procent van de omzet van AkzoNobel. De verfmaker heeft ongeveer 650 werknemers in de twee landen.

AkzoNobel denkt dat de hoge kosteninflatie in de tweede helft van dit jaar geleidelijk zal afzwakken. Het bedrijf blijft doorgaan met prijsverhogingen om de hogere kosten te compenseren. Op de Amsterdamse beurs werden de cijfers en mededelingen van de verfmaker goed ontvangen. Het aandeel AkzoNobel steeg ruim 5 procent.