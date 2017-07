AkzoNobel-topman Büchner treedt per direct af om gezondheidsredenen

De top van AkzoNobel stond de afgelopen maanden onder enorme druk vanwege overnamepogingen door zijn Amerikaanse branchegenoot PPG en daaropvolgend rumoer onder aandeelhouders. PPG trok zich uiteindelijk terug, maar Büchner verdedigde het bedrijf met hand en tand. Tijdens het proces kreeg hij veel persoonlijke kritiek te verwerken.



Op antwoord van vragen van journalisten, in een telefonische persconferentie, noemde Antony Burgmans, voorzitter van de raad van commissarissen, het besluit van Büchner om zijn taken neer te leggen een pro-actief besluit, dat zeer recent is genomen. 'In de laatste paar dagen, niet de laatste paar weken. We moeten dit respecteren.'



Op de vraag of Bünchers gezondheidsproblemen samenhangen met alle spanningen van de laatste paar maanden, wilde Burgmans niet ingaan. 'Dat is allemaal speculatie. Ik ben geen dokter. Büchner was van mening dat hij zijn gezondheid in gevaar zou brengen als hij zou doorgaan met zijn werk.' De gezondheid van de ceo was volgens Burgmans desondanks geen belemmerende factor, de afgelopen periode: 'Nee'.



Büchner was sinds 2012 bestuursvoorzitter bij AkzoNobel. In datzelfde jaar raakte hij oververmoeid en was hij een paar maanden uit de running. 'Dit was voor mij een bijzonder moeilijk besluit om te nemen', schrijft de topman nu in zijn persverklaring. 'Maar mijn focus moet nu op mijn gezondheid zijn.'