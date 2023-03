AkzoNobel-baas krijgt omstreden vertrekpremie, Brusselse bobo vloog gratis met Qatar Airways

Thierry Vanlancker, oud-ceo van AkzoNobel. Beeld Remko de Waal / ANP

Winnaar: Thierry Vanlancker

Laten we vooropstellen: de winnaars van deze rubriek hoeven geen morele winnaars te zijn. Ja, soms zijn het mensen die iets hebben gedaan waar de wereld beter van wordt, en waarvoor ze lof verdienen. Vaak hebben ze echter iets gedaan waar ze vooral zélf beter van worden. Wij zien ook die laatste categorie als winnaars, winnaars van het systeem welteverstaan: mensen die doorhebben hoe het spel moet worden gespeeld om er een slaatje uit te slaan.

Thierry Vanlancker is zo iemand. De Belg stond sinds 2017 aan het hoofd van de Nederlandse verfgigant AkzoNobel, en wilde er na afloop van zijn eerste contract in 2021 nog twee jaar aan vastplakken. Hartstikke sympathiek: hij kreeg twee jaar om de nieuwe strategie uit te rollen, en zijn bedrijf kreeg twee jaar om een opvolger te vinden. Aan het einde van die periode zou Vanlancker zonder piepen en zonder premie vertrekken, was het idee.

Maar de Vlaming had een beter idee. Hij vertrok zes maanden eerder, in november vorig jaar. Hoewel zijn salaris nog tot april 2023 werd doorbetaald (hij bleef nog even aan als ‘adviseur’), kreeg hij ook een vertrekpremie van 1,6 miljoen euro, zo blijkt uit jaarverslag. Zo’n vertrekpremie – ongeveer anderhalf keer zijn basissalaris – is volgens de regels alleen bedoeld voor gedwongen opstappen. Een mooie fooi, na vijf jaar waarin de balans van AkzoNobel danig werd verzwakt door cadeautjes aan aandeelhouders. Akzo laat weten dat ze ‘grateful’ zijn ‘for Thierry’s leadership’.

Henrik Hololei, directeur-generaal van de afdeling transportzaken van de Europese Commissie. Beeld Corbis via Getty

Verliezer: Henrik Hololei

De verliezers van deze rubriek denken vaak dat ze winnaars zijn – tot ze gepakt of ontdekt worden. Oftewel: sommige mensen denken het systeem te kunnen gebruiken, maar hebben buiten de controleurs, toezichthouders, journalisten, ngo’s en andere waakhonden gerekend. Zo iemand is Henrik Hololei, opnieuw een Europese hoogwaardigheidsbekleder die zich voor het karretje van Qatar lijkt te hebben laten spannen.

Hololei, de Estse directeur-generaal van de afdeling transportzaken van de Europese Commissie, heeft zich tussen 2015 en 2021 op negen businessclassvluchten laten trakteren door Qatar Airways, zo blijkt uit onderzoek van Politico. Zes van die vluchten vielen in de periode dat zijn ambtenaren een besluit moesten nemen over (extra) landingsrechten voor Qatar Airways op Europese vliegvelden.

Dit zogeheten Open Skies Agreement werd in oktober 2021 getekend en geeft Qatar meer toegang tot de Europese markt, en Europese luchtvaartmaatschappijen meer toegang tot de Qatarese markt. De Europese pilotenvakbond vroeg zich al af waarom Brussel ‘zo gretig’ was om een deal te sluiten die zijn eigen luchtvaartindustrie ondergraaft, zeker gezien de arbeidsomstandigheden in Qatar.

Inmiddels heeft het Europees Parlement (waarvan trouwens ook tientallen leden nu ineens haastig hun snoepreisjes naar Qatar declareren, en waarvan vier leden zijn gearresteerd voor het aannemen van Arabische steekpenningen) een motie aangenomen om alle wetgeving omtrent Qatar op te schorten tot duidelijk is wat er aan de hand is. De Europese Commissie heeft aangekondigd de regels rond het accepteren van dergelijke ‘gastvrijheid’ aan te scherpen.