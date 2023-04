Akkoord over handelsdeal: het VK vaart richting de Grote Oceaan

Een containeroverslag in het Engelse Felixstowe. Beeld Getty

In de nacht van donderdag op vrijdag maakte staatssecretaris van Internationale Handel Kemi Badenoch bekend dat de Britten na een kleine twee jaar onderhandelen een akkoord hebben bereikt met de Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Hierdoor zal het in de toekomst makkelijker worden om te handelen met landen als Australië, Maleisië, Japan, Mexico, Australië, Singapore en Canada. Wat de ligging betreft is het VK een buitenbeentje binnen het blok.

Badenoch beloofde dat 99 procent van de export naar de elf landen tariefvrij zal zijn. Volgens berekeningen van de ambtenaren op het handelsdepartement zal aansluiting bij de CPTPP in tien jaar tijd omgerekend ruim twee miljard euro opleveren, wat neerkomt op 0,08 procent van het bruto nationaal inkomen. Dat is een stuk lager dan de economische schade die Brexit zou hebben veroorzaakt. Tijdens een interview met de BBC-radio wees Badenoch erop dat het gaat om een twee jaar oude voorspelling, die gebaseerd is op achterhaalde cijfers.

Het Lagerhuis moet de deal nog goedkeuren, maar Labour heeft al aangegeven blij te zijn met het onderhandelingsresultaat, al leven er zorgen over regels met betrekking tot rechten van werknemers en milieubescherming. Badenoch benadrukte dat het vooral op termijn een goed akkoord is, omdat het aandeel van de elf landen in de wereldeconomie groter wordt, bijvoorbeeld ten opzichte van de EU.

De deal heeft ook een geopolitieke kant. Na Brexit proberen de Britten meer invloed te krijgen in een regio die onder toenemende invloed van China staat. Een eerder voorbeeld van deze geopolitieke trend was Aukus, het veiligheidspact tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.