AirFrance en KLM liggen bijna veertien jaar na hun fusie hopeloos met elkaar overhoop

Veel te luchtig

Dat de twee bloedgroepen bij Air France-KLM elkaar slecht verdragen, bevestigt ook Jan-Willem van Dijk, voorzitter van de ondernemingsraad van KLM. 'De cultuurverschillen leidden tot problemen. Problemen die groter zijn dan de hiërarchische inborst van de Fransen of hun beroerde Engels.' De weigering van de Franse piloten om een loonoffer te brengen is volgens Van Dijk exemplarisch. 'Niemand beweegt daar ook maar een centimeter. 'Als het echt misgaat, redt de staat ons wel', denken de Fransen. Dat is in Nederland wel anders. Hier hebben we nog een trauma van het faillissement van vliegtuigbouwer Fokker, die de Nederlandse regering niet wilde redden. De Franse overheid zou een bedrijf als Fokker nooit failliet laten gaan.'



Manfred Kets de Vries, hoogleraar aan de internationale managementschool Insead in Frankrijk, waarschuwde in 2003 al voor de cultuurverschillen tussen Air France en KLM. 'Daar is door de directies destijds veel te luchtig over gedaan', zegt de onheilsprofeet nu. 'De Nederlandse en Franse bestuursculturen zijn zó anders. Die twee samenbrengen is een recept voor mislukking, tenzij je er echt werk van maakt de verschillen te overbruggen.' 70 procent van alle fusies mislukt, zegt Kets de Vries. Dat percentage ligt nog hoger bij grensoverschrijdende fusies.