Airbnb: van luchtbed naar beleggerslieveling in twaalf jaar

Joe Gebbia, Brian Chesky en Nathan Blecharczyk beleven hun variant op het cliché van krantenjongen die het schopt tot miljonair. Het bedrijf dat zij in 2008 opzetten, begon met drie luchtbedden waarmee Gebbia en Chesky hun gezamenlijke appartement in Los Angeles omtoverden tot een geïmproviseerde bed and breakfast. De reden? Een huurachterstand. Ze hadden dringend geld nodig.

Twaalf jaar later zijn ze elk goed voor een persoonlijk vermogen van 3,1 miljard dollar en gaat Airbnb – voorheen Airbed and Breakfast – binnenkort naar de beurs, met een geschatte waarde van 30 miljard dollar (25,5 miljard euro). Het bedrijf hoopt 3 miljard dollar op te halen, werd vrijdag bericht.

De drie eerste klanten die voor 40 dollar per nacht in Gebbia en Cheskys woonkamer bivakkeerden, zijn uitgedijd tot zo’n 2 miljoen reizigers die elke dag via Airbnb een plekje vinden om te overnachten. Wereldwijd zijn er meer dan 7 miljoen adresjes waar ze terecht kunnen, variërend van een boomhut tot een volledig Italiaans eiland. Met commissies van zowel de verhuurders als de bezoekers boekte Airbnb vorig jaar een omzet van 4,8 miljard dollar.

Potentie

Winst heeft Airbnb nooit gemaakt, of het moeten die zeldzame kwartalen zijn die een plus noteerden vóór afschrijvingen, rente en belastingen. Maar beleggers zijn nu nauwelijks geïnteresseerd in winst. Verlies in de start-upfase hoort erbij in hun optiek. Waar investeerders naar kijken is de potentie. Airbnb is onbedreigd marktleider en er valt nog heel wat markt te ontginnen.

Zelfs de uitbraak van het coronavirus mag de beleggerspret niet drukken. Toen een groot deel van de wereld in maart in lockdown ging, kromp alleen al in de VS het aantal gebruikers van ruim 42 miljoen naar 17 miljoen. De omzet, schreef topman Brian Chesky in mei in een memo aan het personeel, komt dit jaar op de helft uit. Hij kondigde een reorganisatie aan: 1.900 mensen verliezen hun baan, een kwart van het personeelsbestand.

Waarom dan toch een beursgang? In zijn videopresentaties aan beleggers legt Chesky uit dat Airbnb minder afhankelijk is van internationaal toerisme dan luchtvaartmaatschappijen en touroperators. Hij ziet de markt weer aantrekken. Kunnen we niet naar het buitenland, dan boeken we dichterbij huis, denken reizigers. Het aantal binnenlandse boekingen in de VS was deze zomer groter dan ooit. Airbnb is ook een alternatief voor hotels, waar je als gast meer kans loopt om het virus op te lopen.

Concurrentievervalsing

Niet iedereen zal het slecht nieuws vinden als Airbnb een maatje kleiner uitvalt. In grote steden als Amsterdam worden de Amerikanen gezien als ontwrichters van de woningmarkt en de leefbaarheid van de stad. Duizenden huizen zijn aan de woninvoorraad onttrokken door particulieren en slimme zakenlieden die munt slaan uit de honger van de toerist naar een goedkoop verblijf. Hotels spreken van concurrentievervalsing. Zij moeten aan strenge eisen voldoen, terwijl hosts op Airbnb hun gasten mogen onderbrengen in onhygiënische en brandgevaarlijke appartementen.

Airbnb trekt zich kritiek aan als het er goede sier mee kan maken. Zo vertelde het bedrijf eind augustus dat 1,2 miljoen adressen voldoen aan het enhanced cleaning-protocol. Dat is een setje regels waarmee verhuurders voorkomen dat een gast huiswaarts keert met corona onder de leden. Het gaat niet alleen om de schoonmaak van de logeerplek, maar ook om maatregelen die gasten van elkaar scheiden, als er meer dan één gezelschap in een ruimte verblijft.

‘Reizen zoals we dat kenden is voorbij’, zei topman Chesky eerder dit jaar. Maar Airbnb zal nog wel even blijven bestaan.

Brian Chesky tijdens een event in San Fransisco, 2018. Beeld AP

JOE GEBBIA (39) Als Airbnb zich nooit had aangediend was chief product officer Gebbia de geschiedenis ingegaan als uitvinder van een kunststofkussen dat kunstenaars stijve billen bespaart. Hij bedacht de Critbuns in 2000 tijdens zijn designstudie. Gebbia is het ondernemersschap met de paplepel ingegoten. Zijn ouders begonnen in 1997 een distributiebedrijf in voedingssupplementen. Op de basisschool verkocht Gebbia voor een paar dollar tekeningen van de Teenage Mutant Ninja Turtles aan klasgenootjes. Toen ze in 2005 afstudeerden, vertelde Gebbia aan zijn studiegenoot Brian Chesky: ‘Voor je op het vliegtuig stapt moet ik je wat vertellen. Op een dag zullen we een bedrijf oprichten en daar zal iemand een boek over schrijven.’

BRIAN CHESKY (39) Het leven van chief executive officer Chesky stond ooit in het teken van de sport. Hij was als tiener een fanatiek bodybuilder en ijshockeyer, maar koos voor een studie design. Zelfs zijn aspiraties op dat gebied waren sport-georiënteerd: hij bedacht nieuwe versies van Nike-sneakers. Na zijn opleiding ging Chesky aan de slag als industrieel ontwerper in Los Angeles. Chesky groeide op in Niskayuna, een stadje in de staat New York, in 1809 gesticht door Nederlandse kolonisten. Zijn ouders hebben Pools-Oekraïnse en Italiaanse wortels. In het jaarboek van zijn middelbare school schreef Chesky grappend: ‘Ik ben ervan overtuigd dat ik nergens voor zal deugen.’ Zijn vader was woedend.

NATHAN BLECHARCZYK Chief strategy officer Blecharczyk is geboren in 1983 in Boston, is getrouwd en heeft een peuterdochter. Dat staat vast. Voor de rest blijft zijn privéleven privé: zijn geboortedatum is onbekend. Blecharczyk leerde zichzelf als 12-jarige programmeren met een boek dat hij in zijn vaders boekenkast vond. Op de middelbare school verdiende hij geld met software schrijven en haalde als 16-jarige een omzet van bijna een miljoen dollar. Daarmee hij betaalde hij zijn studie computerwetenschappen. Blecharczyk is de enige oprichter die zijn eigen appartement verhuurt viaAirbnbB. Maar: ‘Je zult me niet makkelijk vinden. Om voor de hand liggende redenen wil ik niet dat mensen weten waar ik woon.’