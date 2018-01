Air France-KLM zou failliette Alitalia willen overnemen, maar ontkent dat er al geboden is

'Als Air France-KLM de routes overneemt en Alitalia alleen in naam laat voortbestaan zou dat perspectief kunnen bieden' Hans Heerkens

De hoogst biedende mag nu de restanten van Alitalia overnemen. Bij de Italiaanse maatschappij werken nog zo'n 12.500 mensen. Een nieuwe eigenaar zal zeker het mes in het personeelsbestand willen zetten en daarom eisen dat de Italiaanse overheid daarvoor toestemming geeft.



Luchtvaarteconoom Hans Heerkens van de Universiteit Twente zegt dat hij instinctief 'zo ver mogelijk weg zou willen blijven van Alitalia'. 'Maar de situatie is wel heel anders dan enkele jaren geleden. Alitalia is failliet. En elke luchtvaartmaatschappij zal willen voorkomen dat de routes van Alitalia in handen van een concurrent vallen. Want in Italië is voor een vliegmaatschappij gewoon geld te verdienen. Als Air France-KLM een sterfhuisconstructie kan bedenken waarbij het de routes overneemt en Alitalia alleen in naam laat voortbestaan zou dat perspectief kunnen bieden.'