Air France-KLM klampt zich vast aan het oude normaal in de luchtvaart

Drukte op Schiphol in juli 2020. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Stijgende omzetten, dalende verliezen, meer passagiers, meer luchtvracht: uit de jaarcijfers kan de argeloze waarnemer opmaken dat het stukken beter gaat met Air France-KLM. We zitten op koers, was de boodschap die topman Ben Smith donderdag in Parijs verkondigde.

De situatie is zeker gunstiger vergeleken met rampjaar 2020, toen het coronavirus de wereld in een ziekenboeg veranderde. Het nettoverlies slonk vorig jaar van ruim 7 miljard euro naar net geen 3,3 miljard. De omzet kwam uit op 14,3 miljard, 30 procent meer dan in 2020. De coronajaren geven evenwel een vertekend beeld: in vergelijking met 2019 mist Air France-KLM nog de helft van zijn omzet.

Naast de cijfers stond de toelichting van Smith in Parijs overwegend in het teken van het oude normaal. De pandemie walste over Air France-KLM heen toen de Canadees net lekker vaart wilde gaan maken met het verder stroomlijnen van het concern, met een efficiëntere, duurzamere vloot, meer bestemmingen en een hogere opbrengst per verkochte vliegtuigstoel.

Die plannen van 2019 staan nog steeds overeind, aldus Smith. Ook Pieter Elbers, de onttroonde voorman van KLM die tot mei volgend jaar in blessuretijd speelt, somde nog maar eens alle goede voornemens van voor de coronacrisis op. Met een grote reset in de luchtvaart heeft Elbers niks.

Rol van de overheid

De vertrekkende KLM-chef heeft vast geen abonnement op Economische Statistische Berichte (ESB), het lijfblad van de Nederlandse economen. Want daarin wordt een andere toekomst geschilderd.

In de inleiding tot een reeks luchtvaartartikelen roepen Jasper Lukkezen en Robert Kleinknecht op tot een fundamentele discussie over de rol van de overheid, huidig grootaandeelhouder van Air France-KLM, in de luchtvaartsector. Daarmee zou de Tweede Kamer volgende week, bij het debat over de staatssteun, een begin kunnen maken.

Lukkezen en Kleinknecht trekken parallellen met het debacle rond Rijn-Schelde-Verolme (RSV) in de jaren zeventig. Toen bleef de overheid maar geld pompen in een scheepsbouwer die na de eerste oliecrisis geen antwoord had op de structurele veranderingen die zich mondiaal voltrokken. Uiteindelijk streek RSV het vaantje, een miljardenput achterlatend. ‘Een dergelijke situatie moet bij KLM voorkomen worden. In plaats van een steeds grotere rol te spelen in het bedrijf kan de Nederlandse staat zich daarom beter hard maken voor het afbouwen van de staatssteun in Europa.’

Groener bewustzijn

Een van de veranderingen waar Smith en Elbers niet aan willen, is de krimp van de zakelijke markt door een groener bewustzijn bij bedrijven en de opkomst van het videovergaderen. ‘Een daling van zeker 20 procent is niet ondenkbaar en mogelijk zelfs een voorzichtige inschatting’, constateert luchtvaartonderzoeker Rogier Lieshout.

‘Zakenreizigers vertegenwoordigen wereldwijd ongeveer 10 procent van alle passagiers. Op Schiphol ligt het aandeel met ruim 30 procent significant hoger.’ KLM is goed voor bijna de helft van alle vluchten op de nationale luchthaven.

Verder zal de toch al moordende concurrentie door prijsvechters alleen maar toenemen, zegt Lieshout. ‘Ze opereren vooral binnen Europa en zijn voor hun herstel minder afhankelijk van de opening van intercontinentale markten. Doordat ze zich tijdens de pandemie bovendien minder diep in de schulden hoefden te steken, kunnen ze nu met lage tarieven marktaandeel naar zich toetrekken.’

Europese aanpak

Een ander artikel kijkt naar hoe de steun van de Amerikaanse overheid aan de nationale luchtvaart heeft uitgepakt na schokken als de terreuraanslagen van 2001 en de financiële crisis van 2008. De financiële gezondheid van luchtvaartmaatschappijen werd niet groter, vertragingen en annuleringen keerden na een kleine opleving terug, terwijl de tarieven stegen. Een grotere afstand van de overheid kan heilzaam werken, is de conclusie, al moeten de nationale belangen daarvoor wel wijken voor een Europese aanpak.

Jan Schuur, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, gooit de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat de waarde van Schiphol als knooppunt voor overstappende passagiers ‘onduidelijk’ is en de rechtvaardiging voor de staatssteun ontbreekt. Leuk dat Schiphol in de top-3 van luchthavens staat, ‘maar dat is geen doel op zich’.

Staatsagent Jeroen Kremers, die controleert wat er gebeurt met de miljardensteun bij KLM, kondigde eind januari al aan dat hij wil onderzoeken welke bestemmingen vanaf Schiphol ertoe doen voor de BV Nederland – en welke vooral KLM van pas komen. Topman Smith wees dat gemorrel aan zijn bedrijfsmodel donderdag resoluut van de hand. ‘Waarom zou je een netwerk afbreken dat in decennia zorgvuldig is opgebouwd?’ Het nieuwe normaal krijgt bij Air France-KLM vooralsnog geen vleugels.