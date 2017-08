Air Berlin vraagt faillissement aan, Duitse overheid springt bij met noodlening van 150 miljoen

De Duitse overheid is nu bijgesprongen met een noodlening van 150 miljoen euro, meldt Der Spiegel. Air Berlin heeft daarmee voorlopig voldoende in kas om vluchten te blijven verzorgen. Daarnaast kan het op zoek naar een nieuwe partner. Lufthansa heeft laten weten interesse te hebben. Daarnaast zegt Air Berlin in gesprek te zijn met nog een andere luchtvaartmaatschappij. De Europese Commissie wilde niet reageren op de vraag of de noodlening onder de regels van toegestane staatssteun valt.



Air Berlin vervoert jaarlijks ongeveer 30 miljoen passagiers en staat daarmee op de zesde plek in Europa. Het afgelopen jaar daalde het aantal passagiers bijna met een kwart, onder meer als gevolg van vertragingen en uit geldnood geschrapte vluchten. In 2016 boekte de maatschappij een recordverlies van 782 miljoen euro.



Etihad heeft sinds 2011 een belang van bijna 30 procent in Air Berlin. De Duitsers vormen een toeleverancier van passagiers voor het Etihad-netwerk. Een soortgelijke rol vervult het Italiaanse Alitalia. Ook die luchtvaartmaatschappij verkeert al enige tijd in financiële problemen.