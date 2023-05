Beeld Matteo Bal

WhatsApp maakt bewerken van verzonden berichten mogelijk - 23 mei 2023

Een gênante fout herstellen in je berichtje in een grote groepsapp? Het was al langer mogelijk om appjes te verwijderen bij WhatsApp, maar de populaire dienst voegt nu een extra optie toe door berichten te kunnen wijzigen.

Met de update kunnen gebruikers berichten aanpassen tot een kwartier na verzending. Bij aangepaste berichten staat dan ‘bewerkt’. Andere berichtendiensten, zoals Telegram, bieden zo’n edit-optie overigens al veel langer aan. De update komt in de komende weken voor iedereen beschikbaar. (Laurens Verhagen)

Beeld WhatsApp

AI-beelden van explosie Pentagon gaan viraal via blauwe Twittervinkjes - 23 mei 2023

Een foto van dikke zwarte rookwolken bij het Pentagon is maandagavond via diverse grote Twitteraccounts verspreid, samen met het bericht dat sprake zou zijn van een grote explosie. Nep, bleek al snel: de foto is met kunstmatige intelligentie gemaakt. Het kwaad was al geschied, omdat de desinformatie werd gedeeld door accounts met betrouwbaar ogende namen als BloombergFeed of met honderdduizenden volgers, zoals OSINTdefender en WarMonitors.

Confident that this picture claiming to show an "explosion near the pentagon" is AI generated.



Check out the frontage of the building, and the way the fence melds into the crowd barriers. There's also no other images, videos or people posting as first hand witnesses. pic.twitter.com/t1YKQabuNL — Nick Waters (@N_Waters89) 22 mei 2023

Omdat deze accounts een blauw vinkje hebben, was de verwarring compleet. Nog niet zo lang geleden gold een account met een een blauw vinkje als betrouwbaar, maar tegenwoordig wil zo’n vinkje alleen zeggen dat de eigenaren ervoor betalen, in ruil voor meer aandacht op het platform. Met andere woorden: berichten van blauwe vinkjes verspreiden zich sneller.

Het nepnieuws over de explosie leidde korte tijd tot paniek op de beursvloer, totdat duidelijk werd dat het om desinformatie ging. Het is een nieuw voorbeeld van iets waar experts al langer voor waarschuwen: nepnieuws dat eenvoudig via kunstmatige intelligentie kan worden gefabriceerd. De foto van de paus in zijn witte puffer is een recent, maar onschuldiger, voorbeeld. (Laurens Verhagen)

Russian propaganda now running with this lie.https://t.co/QUWJ9qgUDg — Ben Collins (@oneunderscore__) 22 mei 2023

For the time being I have Deleted my Post regarding the Explosion near The Pentagon in Washington D.C, even though there are Tons of Accounts reporting on it there seems to be No Evidence of it taking place besides 1 Picture and these “Initial Reports.” pic.twitter.com/H4dqZZWGJB — OSINTdefender (@sentdefender) 22 mei 2023

TikTok klaagt Amerikaanse staat Montana aan wegens verbod - 23 mei 2023

TikTok heeft maandag een federale rechtszaak aangespannen tegen Montana, nadat de Amerikaanse staat vorige week een wet heeft aangenomen die de app verbiedt. Het is de eerste staat in de VS die deze stap neemt.

‘We verzetten ons tegen Montana’s ongrondwettelijke TikTok-verbod om ons bedrijf en de honderdduizenden gebruikers van de app in de staat te beschermen’, verklaart TikTok in de aanklacht.

Greg Gianforte, de gouverneur van Montana, ondertekende vorige week een wet die Montana de eerste Amerikaanse staat maakte waar TikTok wordt verboden. Met de wet wordt het illegaal voor appstores van Google en Apple om de app van het Chinese technologiebedrijf ByteDance aan te bieden in de staat. Inwoners die de app gebruiken worden niet gestraft. De wet moet ingaan op 1 januari 2024.

‘De staat heeft deze buitengewone en ongekende maatregelen genomen op basis van niet meer dan ongegronde speculatie’, aldus TikTok in de aanklacht. Er bestaat angst dat de Chinese autoriteiten en geheime diensten de app zouden kunnen gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen of om gebruikers te beïnvloeden. Om die reden werd de app in meerdere westerse landen al verboden voor overheidspersoneel.

Ook in de VS is de app op apparaten van de federale overheid verboden. De gouverneur van Montana verwees in zijn aankondiging over de nieuwe wet tevense naar inmenging van de Chinese staat. TikTok heeft dergelijke beschuldigingen altijd ontkend.

De app heeft wereldwijd meer dan een miljard gebruikers en wordt veel gebruikt in de Verenigde Staten en Europa. (ANP/Redactie)

‘Instagram werkt aan alternatief voor Twitter, dat mogelijk in juni al beschikbaar is’ - 20 mei 2023

Ontwikkelaars van de berichtenapp Instagram werken momenteel aan een applicatie voor tekstberichten die moet concurreren met Twitter. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het bedrijf zou de nieuwe app momenteel al aan het testen zijn met bekendheden en influencers. Instagram heeft het bericht nog niet bevestigd, maar zei in maart wel dat het werkt aan een ‘sociaal netwerk voor het delen van tekstberichten’.

Lia Haberman, docent sociale en influencermarketing aan de Universiteit van Californië, deelde foto’s van de nieuwe app op Twitter. Daaruit blijkt dat het ontwerp grote overeenkomsten vertoont met Twitter, dat vorig jaar werd overgenomen door Elon Musk. Vanwege het grillige beleid van Musk hebben adverteerders zijn app massaal de rug toegekeerd en heeft ook een deel van de gebruikers het platform ingeruild voor concurrenten zoals Mastodon. Tot nu toe is er echter geen succesvol alternatief voor Twitter.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta's new app looks a lot like Twitter.



So, could this take over all the Twitter screenshots we've been seeing on the Feed lately? Maybe.



It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl — Lia Haberman (@liahaberman) 19 mei 2023

Volgens Haberman wil Instagram de nieuwe app mogelijk al in juni beschikbaar maken. Een naam is nog niet bekend. De app komt los te staan van Instagram, maar het wordt volgens Haberman wel mogelijk om accounts van Instagram en de nieuwe app aan elkaar te koppelen. Ook zou er een koppeling komen met andere Twitter-concurrenten zoals Mastodon.

Instagram heeft in de afgelopen jaren vaker succesvolle ideeën van concurrenten overgenomen. Foto’s versturen die automatisch verdwijnen, zoals op Snapchat, kan bij Instagram met de functie Stories, en TikTok-achtige filmpjes maken kan met Instagram Reels. (Maarten Albers)

OpenAI lanceert iOS-versie van zijn populaire chatbot ChatGPT - 19 mei 2023

De appstores stonden al vol met allerlei niet-officiële apps die meeliften op het immense succes van ChatGPT, maar nu heeft zijn maker OpenAI eindelijk zelf de echte ChatGPT-app klaar. Vooralsnog is deze (gratis) app alleen beschikbaar voor iOS, maar een Android-versie zal volgen. Nederlandse gebruikers moeten sowieso nog even geduld hebben: de iPhone-app is nu nog alleen in de Verenigde Staten te downloaden. OpenAI belooft dat andere landen ‘in de komende weken’ volgen.

Betalende klanten van ChatGPT (20 dollar per maand) hebben sinds kort ook toegang tot live-informatie; de gratis versie is getraind met informatie die ophoudt in september 2021. De betaalversie geeft bovendien toegang tot het laatste model achter de chatbot (GPT-4 in plaats van GPT-3.5) en biedt tientallen plugins die samenwerken met de bot, bijvoorbeeld om eenvoudig reizen te plannen, een tafel te reserveren of een Gmail-assistent.

Enkele van de plugins van OpenAI voor ChatGPT Beeld OpenAI

Tot slot kunnen mensen die de portemonnee trekken aangeven dat OpenAI hun ingevoerde informatie niet mag gebruiken voor trainingsdoeleinden. Hiermee hoopt het bedrijf tegemoet te komen aan zorgen over zijn datagebruik en de privacy van gebruikers. Dit laatste brengt steeds meer bedrijven ertoe om het gebruik van ChatGPT voor zijn werknemers te verbieden of op zijn minst ernstig te ontraden. Amazon bijvoorbeeld wil dat zijn programmeurs een eigen AI-tool gebruiken en niet ChatGPT als code-hulp. Bij Apple is het gebruik helemaal verboden, meldt The Wall Street Journal.

OpenAI is in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met vooral Google op het vlak van chatbots. Google’s bot Bard is gratis en geeft standaard wél actuele informatie, maar is voorlopig nog niet beschikbaar in EU-landen. (Laurens Verhagen)

Lees ook onze speciale serie ‘De invloed van AI’, met onder andere verhalen over de AI-revolutie op de arbeidsmarkt, in de kunst en de journalistiek.

TikTok-gebruikers klagen Amerikaanse staat Montana aan om verbod - 19 mei 2023

Vijf gebruikers van het sociale medium TikTok zijn naar de rechter gestapt vanwege een aangekondigd verbod van het platform in de Amerikaanse staat Montana. De vijf, die filmpjes maken voor TikTok, stellen onder meer dat het verbod hun vrijheid van meningsuiting aantast en dat Montana als staat niet over zaken als nationale veiligheid gaat.

Gouverneur van Montana Greg Gianforte ondertekende woensdag een wet die Montana de eerste Amerikaanse staat maakte waar TikTok wordt verboden. Met de wet wordt het illegaal voor appstores van Google en Apple om de app van het Chinese technologiebedrijf ByteDance aan te bieden in de staat. Inwoners die de app gebruiken worden niet gestraft. De wet moet ingaan op 1 januari 2024.

Eerder verbood de Amerikaanse regering de app al op mobiele telefoons die eigendom zijn van de federale overheid. Ook dreigde de overheid om TikTok op nationaal niveau in de ban te doen, tenzij de Chinese eigenaren van de app hun aandelen van de hand doen. Biden’s voorganger Donald Trump probeerde in 2020 al om TikTok in de VS te verbieden, maar daar stak de rechtbank toen een stokje voor.

Ook in meerdere andere westerse landen is de app al verboden voor overheidspersoneel. De app heeft wereldwijd meer dan een miljard gebruikers en wordt veel gebruikt in de VS en Europa. De angst bestaat dat Chinese autoriteiten en geheime diensten de app zouden kunnen gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen of om gebruikers te beïnvloeden. Het bedrijf heeft dergelijke beschuldigingen afgewezen.

Montana verbiedt als eerste Amerikaanse staat TikTok - 18 mei 2023

De Republikeinse gouverneur van Montana, Greg Gianforte, heeft woensdag (lokale tijd) een wet ondertekend die de populaire Chinese app TikTok in de staat verbiedt. Montana is de eerste Amerikaanse staat die de populaire app van korte video’s aan banden legt. De ban gaat op 1 januari 2024 van start.

Montana maakt het illegaal voor de app-winkels van Google en Apple om de app binnen de grenzen van de staat aan te bieden. Als reden wordt door Gianforte het ‘beschermen’ van inwoners van Montana tegen ‘surveillance van de Chinese Communistische Partij’ aangevoerd. TikTok is eigendom van het Chinese techbedrijf ByteDance. Het bedrijf ontkent dat het gebruikersdata deelt met de Chinese overheid.

Lees hier het verhaal over jongeren in Montana en het TikTok-verbod van onze Amerikaanse correspondent Maral Noshad Sharifi.

Eerder verbood de Amerikaanse regering de app al op mobiele telefoons die eigendom zijn van de federale overheid. Ook dreigde de overheid om TikTok op nationaal niveau in de ban te doen, tenzij de Chinese eigenaren van de app hun aandelen van de hand doen. Biden’s voorganger Donald Trump probeerde in 2020 al om TikTok in de VS te verbieden, maar daar stak de rechtbank toen een stokje voor.

In een eerste reactie zegt TikTok dat de nieuwe wet in Montana inbreuk maakt op het recht van vrije meningsuiting van de inwoners van Montana. Het bedrijf laat weten er hard aan te werken ‘de rechten van onze gebruikers binnen en buiten Montana te verdedigen’ en wil zijn gebruikers in die staat geruststellen dat ze ‘TikTok kunnen blijven gebruiken’.

TikTok heeft meer dan 150 miljoen gebruikers in de VS.

EU gaat akkoord met de grootste overname ooit in de game-industrie, die niet onomstreden is - 15 mei 2023

De toezichthouders van de Europese Unie hebben maandag groen licht gegeven voor de overname van gamemaker Activision Blizzard door Microsoft. Microsoft wil het gamebedrijf, onder meer bekend van schietspel Call of Duty, voor ruim 63 miljard euro kopen – het is de grootste overname in de game-industrie ooit.

#EUMergerControl Commission 🇪🇺 clears acquisition of Activision Blizzard 🎮by Microsoft, subject to conditions 👇



🔗➡️https://t.co/qG3D0jNfPo pic.twitter.com/Q3P2miYisH — EU Competition (@EU_Competition) 15 mei 2023

De deal is nog lang niet rond: drie weken eerder keurde de Britse toezichthouder de overname af. Toezichthouders zijn bang dat Microsoft te groot wordt en die macht zal misbruiken om concurrentie te beperken en gamers naar hun consoles en platformen te dwingen, door spellen die door hun eigen gamestudio’s worden gemaakt uitsluitend daar aan te bieden. Microsoft is tegen de beslissing van de Britse toezichthouder in hoger beroep gegaan, als het bedrijf deze zaak verliest is de overname alsnog van de baan. Microsoft heeft van de toezichthouders van alle landen waar het bedrijf actief is goedkeuring nodig. Ook de Amerikaanse waakhond is kritisch, maar heeft nog geen uitspraak gedaan.

Aanvankelijk had de EU vergelijkbare bezwaren bij de inlijving. Toch heeft Microsoft die zorgen voldoende weggenomen, onder meer door Europese consumenten en platforms te beloven de komende tien jaar hun spellen onder licenties uit te geven. Dit betekent dat de games van Microsoft ook op andere platforms en consoles te spelen zijn. (Simoon Hermus)

Europees Parlement zet eerste stap op weg naar AI-wet - 11 mei 2023

De vakcommissies Interne Markt en Fundamentele Rechten van het Europarlement stemden donderdag voor het eerst over de wet op kunstmatige intelligentie, de AI Act. Deze wet zorgt ervoor dat AI-systemen met een hoog risico voor gezondheid, veiligheid of mensenrechten onder strenge regels komen te vallen. Met de stemming nemen de Europarlementariërs hun standpunt in op de AI-wet die de Europese Commissie eerder voorstelde.

Het Europees parlement voegt aan deze wet een aantal zaken toe, zoals een verplichte mensenrechtentoets voorafgaand aan de inzet van AI, recht op informatie en uitleg voor mensen die benadeeld zijn door AI, nieuwe regels voor grote systemen als ChatGPT en milieustandaarden voor dat soort grote systemen. Het hele Parlement stemt volgende maand over de wet, waarna de onderhandelingen met de lidstaten zullen beginnen.

GroenLinks-parlementariër Kim van Sparrentak, namens de Groenen onderhandelaar op deze wet, noemt het ‘een mijlpaal’. ‘De EU moet een leider worden in veilige, ethische en duurzame AI, met deze wet zetten we hierbij een belangrijke stap. We zorgen ervoor dat AI in dienst staat van mens, maatschappij en milieu – niet andersom’, aldus de politica.

De Europese Commissie legde al eerder de basis voor de wet, maar hier ging het vooral over de producten en hun risico’s, en minder om het gebruik. Het Parlement heeft dit toegevoegd, en ook een apart hoofdstuk toegevoegd over grote modellen zoals die achter ChatGPT of Dall-E zitten. Ook deze krijgen ontwerp-, veiligheids-, transparantie- en milieuverplichtingen.

Profileren om criminaliteit of fraude op te sporen of te ‘voorspellen’, zoals gebruikt door de Belastingdienst in het toeslagenschandaal, wordt als het aan het Europees Parlement ligt helemaal verboden, waarmee Europa wereldwijd het voortouw neemt. Vanuit de industrie klinken zuinige geluiden. Zo stelt de Computer & Communications Industry Association (CCIA Europe) in reactie op de stemming dat de regelgeving innovatie in de weg zou staan.

Naar verwachting ligt er begin volgend jaar een akkoord over de AI-regels, waarna de daadwerkelijke implementatie nog een jaar of twee duurt. (Laurens Verhagen)

Lees ook onze analyse van de grenzen aan AI: hoe beteugel je een fenomeen dat zowel zegen als vloek kan worden voor de mensheid?

Google introduceert vouwtelefoon en zet nog meer in op AI - 11 mei 2023

Google kondigde woensdagavond tijdens zijn jaarlijkse evenement een serie nieuwe producten aan én gaf een blik in de toekomst van het zoeken. Op hardwaregebied springt de Pixel Fold het meest in het oog, Google’s eerste vouwtelefoon. Het 1.800 dollar (1.650 euro) kostende apparaat is vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Fold: het klapt open als een boek. Voorlopig is deze telefoon nog niet in Nederland verkrijgbaar. Dat geldt wel voor de Pixel 7a, een nieuw toestel in de middenklasse en de Pixel Tablet.

Tot nu toe hield Google zich nog op de vlakte, maar het techbedrijf liet voor het eerst zien hoe zogenoemde generatieve AI wordt geïntegreerd in zijn zoekmachine. In plaats van een serie links naar artikelen geeft Google eerst een paar alinea’s tekst dat antwoord geeft op een specifieke vraag. Google volgt daarmee Microsoft, dat ChatGPT combineert met zijn zoekmachine Bing. Vooralsnog gaat het om een experiment dat alleen in de VS beschikbaar is. Er staat voor Google veel op het spel: het bedrijf haalt verreweg het meeste van zijn omzet uit zijn zoekdiensten, dus te veel morrelen aan dit verdienmodel vormt een risico.

De integratie van een chatbot in Google's zoekmachine, vooralsnog een experiment. Beeld Google

Verder komt Google’s ChatGPT-tegenhanger Bard breder beschikbaar, maar op dit moment nog niet in Nederland. Ook lanceert Google een nieuwe versie van zijn zogeheten large language model PaLM, het taalmodel dat bijvoorbeeld Bard aandrijft. Het model kan zowel rekenen, coderen, redeneren als meertalig vertalen. Uiteindelijk moeten alle mogelijkheden die PaLM biedt ook steeds meer in producten als Gmail of Google Docs terechtkomen, bijvoorbeeld als schrijfhulp tijdens het opstellen van een mailtje. Iets vergelijkbaars doet Microsoft ook met zijn diensten. (Laurens Verhagen)

Lees ook onze speciale serie ‘De invloed van AI’, met verhalen over de AI-revolutie op de arbeidsmarkt, in de kunst en de journalistiek.

BNR: voor het eerst kunstmatige intelligentie gebruikt voor clandestiene reclames op TikTok - 10 mei 2023

Op TikTok gaan advertenties rond die met kunstmatige intelligentie geproduceerd zijn, waarin onder meer reclame wordt gemaakt voor leningen. Dat meldt radiozender BNR. In de reclames prijzen zogeheten deepfakes – door AI gecreëerde beelden van mensen – financiële producten aan. Volgens BNR schenden de reclames zowel de voorwaarden van TikTok, als de eisen voor kredietreclames van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten.

Volgens BNR is het de eerste keer dat kunstmatige intelligentie op deze schaal wordt ingezet in de Nederlandse advertentiewereld. Verschillende deskundigen zeggen tegen de radiozender dat ze verwachten dat reclames in de toekomst steeds vaker met computers gegenereerd zullen worden. Ze maken zich zorgen over deze ontwikkeling. ‘Je kan op deze manier enorm snel schadelijke content verspreiden’, zegt bijvoorbeeld online marketingexpert Tim Konijn.

Wie achter de reclames zit, is niet bekend. De reclames verwijzen TikTok-gebruikers via een tussenwebsite door naar websites van bekende Nederlandse banken als ABN Amro en ING. Vermoedelijk verdienen de onbekenden geld aan de reclameteksten die op die tussenwebsites zijn te zien. De banken zeggen niets van de advertenties af te weten. ‘We proberen wel om dit zo snel als mogelijk uit de lucht te halen’, zegt een woordvoerder van ABN Amro tegen BNR.

In het buitenland zijn op TikTok al eerder soortgelijke advertenties ontdekt. Zo ging enkele maanden geleden een video rond waarin een deepfake van comedian en podcastpresentator Joe Rogan een testosteronsupplement aanprijst. (Pepijn de Lange)

Ex-Fox-presentator Tucker Carlson kondigt doorstart op Twitter aan - 10 mei 2023

De conservatieve nieuwspresentator Tucker Carlson gaat na zijn vertrek bij de Amerikaanse nieuwszender Fox News verder op Twitter. Zijn show verdient een doorstart, zegt de 53-jarige Carlson. In een videoboodschap waarin hij het belang van de vrijheid van meningsuiting benadrukt, zegt hij binnenkort met meer informatie te komen.

Fox maakte vorige maand na zes jaar een einde aan de samenwerking met Carlson. Dat gebeurde nadat het nieuwsbedrijf een rechtszaak van het bedrijf Dominion Votings Systems voor meer dan 700 miljoen euro had afgekocht. Carlson had in zijn programma meerdere keren herhaald dat de stemmentelmachines van Dominion ondeugdelijk waren. Ze zouden zijn misbruikt om de uitslagen in het nadeel van Donald Trump te laten uitvallen. Hiervoor is nooit bewijs gevonden.

Uiteindelijk werd een racistisch sms’je Carlson fataal. Fox News zou hebben geschikt met Dominion uit angst dat zijn privécommunicatie openbaar zou worden gemaakt tijdens de rechtszaak. Uiteindelijk berichtten Amerikaanse media alsnog over de inhoud van de appjes. (Belga/Redactie)

LinkedIn schrapt ruim 700 banen en trekt stekker uit Chinese app - 9 mei 2023

In een nieuwe aflevering van ‘massaontslagen in de techsector’ schrapt LinkedIn ruim 700 banen, een week na de twintigste verjaardag van het platform. Dat kondigt ceo Ryan Roslansky aan in een brief aan het personeel. Mensen die hun baan verliezen, krijgen binnen een uur na publicatie een uitnodiging voor een ontslaggesprek, schrijft Rolansky. Volgens de topman is het gedrag van consumenten aan het veranderen en groeit de winst minder hard dan voorheen. Het bedrijf heeft wereldwijd zo’n 20.000 medewerkers.

Ook zet LinkedIn deze zomer een punt achter InCareer, de Chinese versie van het platform. Op dit moment is LinkedIn de enige grote westerse sociale media-app die nog in China actief is – Twitter, Facebook, YouTube en Google zijn al zo’n tien jaar vertrokken.

Aanvankelijk begon LinkedIn in China als min of meer dezelfde app, maar het platform censureerde later steeds meer posts om aan Chinese regelgeving te voldoen, schrijft CNN. In 2021 mocht LinkedIn van de Chinese overheid tijdelijk geen nieuwe accounts registreren, waarna het platform werd vervangen door InCareer. Deze app richt zich uitsluitend op vacatures, zonder de functies van een sociaal medium zoals het delen van artikelen of het plaatsen van reacties. LinkedIn zegt het platform op te heffen vanwege de stevige concurrentie met lokale apps.

Volgens Layoffs.fyi, de website die de ontslagen in de techsector bijhoudt, zijn er in het afgelopen half jaar 270.000 banen verdwenen. Amazon gaat met 27.000 medewerkers aan kop, gevolgd door Meta met 21.000 ontslagen. Microsoft, het moederbedrijf van LinkedIn, heeft 10.000 banen geschrapt. (Simoon Hermus)

Inloggen met wachtwoord binnenkort verleden tijd? Als het aan Google ligt wel - 4 mei 2023

Gebruikers kunnen voortaan zonder wachtwoord inloggen bij hun Google-account. In plaats van een wachtwoord gebruik je nu bijvoorbeeld de vingerafdruk- of gezichtsscan van je smartphone, of voer je daar je toegangscode in.

Wachtwoorden zijn er om je gegevens te beschermen, maar slagen daar lang niet altijd in. Mensen blijven stug dezelfde wachtwoorden voor verschillende accounts gebruiken, met de naam van hun huisdier of lief erin. Of voeren ze per ongeluk in op een phishingwebsite: er zijn naar schatting bijna 1,3 miljoen van dat soort sites actief. En zelfs bij tweestapsverificatie, waarbij je naast het wachtwoord nog een extra stap moet zetten om in te loggen, kunnen ook vrij onervaren hackers met de juiste apparatuur de beveiliging omzeilen.

‘Dit is een grote stap naar een wachtwoordloze toekomst’, zegt Dave Maasland, directeur van computerbeveiligingsbedrijf Eset. En de toekomst is wachtwoordloos, daar twijfelt Maasland niet aan. ‘Dat is gewoon een stuk veiliger. Geen wachtwoorden meer die massaal vrijkomen na een datalek, de gegevens blijven op je telefoon. Iemand moet nu echt fysiek je apparaat stelen en dan ook nog je code kennen.’

Lees ook: Nog veiliger dan een ingewikkeld wachtwoord, volgens Google: helemaal geen wachtwoord meer

Helemáál waterdicht is het systeem niet – hackers zullen altijd manieren vinden om beveiliging te omzeilen. Door een virus op je apparaat te installeren, bijvoorbeeld, dat de hele tijd meekijkt met wat jij op je telefoon doet. ‘Maar lastiger is het wel’, zegt Maasland. Toch zal het nog even duren voor het wachtwoord helemaal verdwijnt, verwacht hij. ‘Niet iedereen heeft een extra apparaat om mee in te loggen, en er zijn nog veel diensten die niet werken met een inlogmogelijkheid via Google of andere partijen.’

Het gebruiksgemak is volgens Maasland doorslaggevend. ‘In het begin beveiligden heel weinig mensen hun iPhone, maar toen Apple de vingerafdrukscanner plaatste waar je toch al drukt – op de homeknop – ging de beveiliging van die toestellen exponentieel omhoog. Bij het invoeren van de gezichtsscan werd de hoeveelheid onbeveiligde toestellen nóg kleiner.’ Dat mensen voortaan overal hun Google-account gebruiken om in te loggen, vindt hij geen groot probleem. ‘Het is een veilig systeem, en beter dan aanklooien met 30 verschillende wachtwoorden. Wel wordt je natuurlijk nog verder het ecosysteem van Google ingetrokken, dus je moet je wel bewust zijn in hoeverre je van één partij afhankelijk bent. In Europa komen er binnenkort regels die ervoor moeten zorgen dat het makkelijker wordt om over te stappen als je later toch een andere inlogmethode wil gebruiken.’ (Simoon Hermus)

AI-grondlegger verlaat Google en waarschuwt nu voor gevaren AI - 2 mei 2023

Hij staat bekend als één van de drie ‘godfathers van kunstmatige intelligentie’: Geoffrey Hinton. Samen met Yann LeCun en Yoshua Bengio won hij de 2018 Turing Award (zeg maar de Nobelprijs voor informatica) voor zijn belangrijke en fundamentele werk op het gebied van neurale netwerken. En nu neemt hij afscheid van Google, waar hij sinds 2013 werkte, naast zijn academische bezigheden voor de Universiteit van Toronto.

Het is mooi geweest, vertelt de 75-jarige Hinton in een interview met the New York Times. Sterker nog: hij maakt zich grote zorgen over de snelheid en de richting waarin AI zich momenteel ontwikkelt. ‘Het is moeilijk in te zien hoe je kunt voorkomen dat kwade krachten het voor slechte dingen gebruiken’, aldus Hinton, om eraan toe te voegen dat hij zichzelf troost met de gedachte dat als hij zijn werk aan AI niet had verricht, anderen dat wel zouden hebben gedaan.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly. — Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) 1 mei 2023

Met de komst van het chatprogramma ChatGPT is alles in een stroomversnelling gekomen. Zijn werkgever Google heeft zich altijd voorzichtig en verantwoordelijk gedragen, stelt hij, maar nadat Microsoft het gaspedaal indrukte (Microsoft investeerde in ChatGPT-maker OpenAI) is het hek van de dam en kan Google ook niet achterblijven. Specifiek maakt hij zich op de korte termijn zorgen over de stortvloed aan nepbeelden en desinformatie die dankzij programma’s als ChatGPT over de wereld zal worden uitgestort.

Vroeger dacht Hinton dat het nog decennia zou duren voordat AI het punt zou bereiken dat het slimmer werd dan mensen, maar inmiddels heeft hij zijn voorspelling bijgesteld: het zal veel eerder gebeuren. En op de wat langere termijn kan dat ook andere gevaren opleveren, tot aan het verdwijnen van de mensheid toe. Hinton staat niet alleen in die kritiek. Recent nog publiceerde het Future of Life Institute een open brief waarin experts waarschuwen voor dit soort risico’s. Hinton ondertekende die brief niet omdat hij toen nog verbonden was aan Google. (Laurens Verhagen)

ChatGPT weer beschikbaar in Italië, onderzoek toezichthouder gaat door - 28 april 2023

De toegang tot ChatGPT in Italië is hersteld. De Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), de Italiaanse tegenhanger van de Autoriteit Persoonsgegevens, beval ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI eind maart om de chatbot in Italië te blokkeren wegens onder meer privacyschendingen. OpenAI en de GPDP meldden vrijdag dat het bedrijf maatregelen heeft genomen waarmee de chatbot niet langer Europese wetgeving schendt.

Zo is op de website van OpenAI nu informatie te vinden over welke persoonsgegevens de chatbot voor trainingsdoeleinden verzamelt van gebruikers en niet-gebruikers, en kan iedereen in Europa zijn persoonsgegevens uitsluiten van zulk gebruik. Ook is het privacybeleid uitgebreid en makkelijker vindbaar gemaakt, en neemt OpenAI maatregelen om de leeftijd van gebruikers te verifiëren. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen het programma niet gebruiken, en alle minderjarigen hebben toestemming van hun ouders nodig. Daarnaast is het nu mogelijk om OpenAI foutieve informatie door OpenAI te laten verwijderen, en kunnen gebruikers hun chatgeschiedenis wissen.

De GPDP had OpenAI tot zondag de tijd gegeven om aan alle gestelde eisen te voldoen. De toezichthouder erkent dat OpenAI ‘stappen vooruit heeft gezet om technologische voortgang te combineren met respect voor de rechten van individuen’. Desondanks gaat de GDPD door met een onderzoek naar OpenAI in Europees verband. (Maarten Albers)

Britse toezichthouder blokkeert grootste overname ooit in de gameindustrie - 26 april 2023

Microsofts poging om het gamebedrijf Activision Blizzard voor een krappe 62 miljard euro in te lijven is door de Britse mededingingstoezichthouder CMA geblokkeerd. Microsoft heeft gezegd de beslissing aan te vechten, maar als dat niet lukt is de kans klein dat de grootste overname in de gameindustrie nog plaats gaat vinden, schrijft The Verge. Ook de Amerikaanse toezichthouder en een groep gamers, die Microsoft aanklaagden, zijn tegen de overname.

Volgens de toezichthouder kan Microsoft met de overname ‘de koers van de snelgroeiende markt van cloudgaming bepalen’, waardoor Britse consumenten minder te kiezen hebben en innovatie wordt geremd. Het zou voor Microsoft té aantrekkelijk zijn om spellen van Activision (zoals het immens populaire Call of Duty en World of Warcraft) exclusief op het eigen cloudplatform aan te bieden, hoewel Microsoft de afgelopen maanden meerdere keren met contracten en afspraken probeerde aan te tonen dat niet te zullen doen.

Ook maakt de CMA zich zorgen dat Microsoft hiermee de macht krijgt om te bepalen welke spellen aan de consument worden aangeboden, en onder welke voorwaarden. Microsoft betreurt de beslissing, die in de ogen van het bedrijf een ‘beperkt begrip van deze markt laat zien’, en zegt er geen vertrouwen in te hebben dat de toezichthouder echt begrijpt hoe cloudtechnologie werkt. (Simoon Hermus)

WhatsApp nu tegelijk te gebruiken op twee telefoons - 26 april 2023

Goed nieuws voor mensen die, om welke reden dan ook, in het bezit zijn van meerdere mobiele telefoons: één account van WhatsApp is nu op meerdere mobieltjes tegelijk te gebruiken. Het koppelen werkt ongeveer hetzelfde als bij de browserversie van de app: het tweede toestel genereert een qr-code die met het eerste toestel wordt gescand. Tot voor kort kon de mobiele app alleen in gebruik worden genomen door er een mobiel nummer aan te verbinden, op één toestel tegelijk.

De update wordt volgens Meta-dochter WhatsApp momenteel wereldwijd uitgerold en zal in de komende weken voor iedereen beschikbaar zijn. Het koppelen van meerdere mobiele telefoons aan één account werkt ook tussen iPhones en Android-telefoons. (Laurens Verhagen)

Beeld WhatsApp

Eerdere afleveringen van het techblog vindt u hier.