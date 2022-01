Ahoy-directeur Jolanda Jansen: ‘Er is in deze sector al veel kapotgemaakt’

Ahoy-directeur Jolanda Jansen in een leeg Ahoy in Rotterdam. Beeld Freek van den Bergh

Sinds het uitbreken van de pandemie in maart 2020 heeft de evenementenbranche hooguit drie maanden behoorlijk goed kunnen draaien, zegt Jansen. De sector die goed was voor een omzet van 7,4 miljard euro en 100 duizend werknemers in 2019 incasseerde een jaar later een omzetverlies van 90 procent. Die schade breidt zich uit naar de ‘waardeketens’ die eraan gelinkt zijn.

Zo merken de hotels en de horeca in Rotterdam het meteen als het jaarlijkse tennistoernooi in een leeg Ahoy plaatsvindt. Jansen: ‘Een veelvoud van de omzet in de evenementensector wordt verdiend in de horeca en de toeristenbranche. We zijn onmisbaar voor de lokale economie. En dus moet de evenementenbranche dit voorjaar volledig open zijn.’

Doemscenario’s

Het steekt Jansen vooral dat de recente lockdown was gebaseerd op voorspellingen van het RIVM in december. ‘De doemscenario’s zijn niet uitgekomen, op een bevolking van 17 miljoen mensen liggen er minder dan driehonderd op de intensive care. Steeds meer artsen zeggen dat we het coronavirus inmiddels als een griep kunnen beschouwen. Toch bleef het RIVM rekenen met de uitgangspunten van de deltavariant, omdat de leden niet zeker waren hoe omikron zich ontwikkelde. Begrijpelijk als je wetenschap bedrijft, maar de consequentie was wel dat gehele sectoren dicht zaten. De maatschappij is geen laboratorium, het is onacceptabel als het kabinet beleid blijft voeren met achterhaalde data van het RIVM.’

Namens de evenementenbranche constateert Jansen dat ‘een parallelle wereld is ontstaan die in politiek Den Haag niet lijkt te bestaan’. Jansen stelt dat het draagvlak onder de coronamaatregelen allang was weggeslagen. ‘Alleen in Nederland worden sportwedstrijden in lege stadions gespeeld, het is niet uit te leggen. Weet je hoeveel partybussen in het weekend naar Duitsland en België rijden? Ik geef de mensen geen ongelijk als ze weer willen genieten van het leven.’

Bloedbad

In augustus 2020 maakte een geëmotioneerde Jansen bekend dat ze ruim honderd van de 270 medewerkers in Ahoy moest ontslaan. De omzet van de cultuur-, sport- en poptempel was teruggelopen van 45 miljoen euro naar nul. Jansen sprak van een ‘bloedbad’ en de organisatie van het Songfestival in mei 2021 als ‘Fieldlab’ met een beperkt publiek was een schrale troost.

Met tranen in haar ogen vroeg Jansen zich vorig jaar af of ‘de beleidsmakers wel beseffen dat het om mensen gaat?’ Ze hekelde de technocratische benadering van de coronacrisis. Sindsdien is er niets veranderd, zegt ze. ‘Ik vind het onvergeeflijk wat we de jongeren aandoen, de lockdowns zijn voor deze groep disproportioneel als je kijkt welke risico’s ze lopen.’

Het verlaten Rotterdam Ahoy maakt nog altijd een desolate indruk. In 2020 had Jansen een noodhospitaal ingericht voor coronapatiënten, dat uiteindelijk niet hoefde te worden gebruikt. Vorig jaar fungeerde het parkeerterrein als teststraat van de GGD. ‘En nu kun je in Ahoy een boosterprik halen’, aldus Jansen. ‘Maar daarvoor is dit bedrijf niet opgericht.’

Podium voor niets

De Vrienden van Amstel bouwden vorige week voor niets hun podium op, de wereldtop van de tennissport moet het tijdens het ABN Amro World World Tennis Tournament evenals in 2021 zonder publiek stellen. Of is er toch iets mogelijk nu het kabinet indoorevenementen met een maximum van 1.250 bezoekers zou willen toestaan?

Jansen wil met de directie van de bank bekijken of Ahoy alsnog kaarten kan verkopen voor het toernooi dat 5 februari begint. ‘Zelfs als we tot tien uur ’s avonds open mogen, kunnen we nog steeds geen volledige avondsessie organiseren. Een dagsessie met een beperkt aantal fans op anderhalve meter afstand van elkaar is leuk om te voorkomen dat de zaal opnieuw koud en kil is, maar financieel worden we er niks wijzer van. Ik weet niet of het haalbaar is. Het tennistoernooi zal hoe dan ook opnieuw in een sobere setting plaatsvinden.’