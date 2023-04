Ahold-top onder vuur bij activisten: ‘Geld naar klimaat en vakkenvullers, niet naar vervuilers en zakkenvullers’

Een Belgische actievoerder probeert aan een aandeelhouder van AH een pamflet te geven voorafgaand aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Ahold en Delhaize. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Muller en de rest van de top van Ahold Delhaize beleven woensdag in Zaandam een rumoerige aandeelhoudersvergadering. Ahold maakte over 2022 een omzet bekend van 87 miljard euro, met een winst van 2,5 miljard. Het salaris van topman Muller werd verhoogd tot 6,5 miljoen euro, een stijging van 8 ton. De aandeelhouders worden eveneens beloond, het dividend stijgt met bijna 11 procent tot 1,05 euro per aandeel.

‘En voor het personeel van Etos kon er net 5 procent loonsverhoging vanaf’, schampert Carla Cornelissen, FNV-kaderlid en manager van drie Etos-winkels, dochteronderneming van Ahold. ‘Het geld verdwijnt in de zakken van de aandeelhouders.’ Zij worden bij hun entree in Zaandam aangespoord door joelende vakbondsleden ‘om hun verstand te gebruiken’.

Vanuit België zijn medewerkers van Delhaize overgekomen die protesteren tegen het besluit van Ahold om 128 winkels van de Belgische tak over te doen aan franchisenemers. ‘En daarmee staan ruim negenduizend banen op het spel’, aldus Edwin Muller, die benadrukt geen familie te zijn van topman Frans Muller. ‘Was het maar waar, dan had ik misschien meer kunnen bereiken.’

Milieudefensie is met tientallen vrijwilligers vertegenwoordigd bij de aandeelhoudersvergadering om een ambitieuzer klimaatbeleid bij Ahold af te dwingen. Volgens Milieudefensie is Ahold Delhaize verantwoordelijk voor 110 miljard euro aan klimaatschade, waarvan 42 procent wordt veroorzaakt door vlees en zuivel. Ahold belooft de CO2-uitstoot voor 2030 met 37 procent te verminderen, maar dat is volgens Milieudefensie niet genoeg. ‘Bij het klimaatakkoord van Parijs is voor multinationals als Ahold een reductie afgesproken van 45 procent’, zegt Winnie Oussoren, voorzitter van Milieudefensie Jong.

Dreigen met juridische stappen

Milieudefensie dwong eerder Shell via de rechter tot een actiever klimaatbeleid en dreigt ook met juridische stappen als Ahold zijn doelstellingen niet aanscherpt. In januari verstuurde Milieudefensie brieven aan 29 grote, Nederlandse bedrijven met de oproep om binnen drie maanden ‘een concreet en haalbaar’ klimaatplan te presenteren.

Ahold-ceo Muller liet onlangs tijdens de presentatie van de jaarcijfers weten dat hij ‘goede en constructieve gesprekken’ had gevoerd met Milieudefensie. Ook tijdens de aandeelhoudersvergadering zegt Muller dat ‘wij hetzelfde doel nastreven’. De 20-jarige Oussoren, speciaal voor de aandeelhoudersvergadering gekleed in een groen pak: ‘Wij konden niets met die gesprekken. Ahold beperkte zich tot formaliteiten.’

En dus vragen Oussoren en Vera Andriessen van FNV Young & United tijdens de aandeelhoudersvergadering of de topman bereid is om de CO2-uitstoot voor 2030 verder terug te brengen tot 45 procent. Uitvoerig belicht Muller de klimaatambities van Ahold, die volgens hem in lijn zijn met de internationale doelstellingen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.

Muller noemt het Science Based Target Initiative (SBTI), waarin meer dan duizend bedrijven samenwerken om een wetenschappelijk onderbouwd klimaatdoel te stellen, als maatstaf voor het beleid. Ahold zegt bijna een miljard euro te investeren in innovaties en een duurzame voedselketen. Muller roemt de focus op gezonde voeding bij Albert Heijn en zegt dat de supermarkt de consumenten tevens aanspoort om geen voedsel te verspillen. En zo danst hij in de discussie rond de CO2-uitstoot behendig om het beladen getal van 45 heen.

Jaarverslag niet gelezen

Steun krijgt Ahold van André Jorna, die namens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) het beeld bestrijdt dat de directie ‘uit zakkenvullers’ bestaat. ‘Door uw schuld sterven kinderen als we de activistische woordvoerders moeten geloven. Volgens mij hebben ze het jaarverslag niet gelezen, anders zouden ze concluderen dat Ahold meer doet voor het klimaat dan menig beursgenoteerde onderneming.’

Milieudefensie toont zich niet onder de indruk. ‘Uw antwoord op mijn vraag is dus nee?’, zegt Oussoren. Muller zwijgt wijselijk en nog tijdens de aandeelhoudersvergadering heeft Milieudefensie zijn conclusies getrokken. ‘Ahold Delhaize doet weer een loze klimaatbelofte.’ Fijntjes ontleedt Milieudefensie in een persbericht het ‘gegoochel met cijfers’ door Ahold. ‘Het Science Based Target Initiative formuleert geen bindend doel. Wij nemen hier geen genoegen mee.’

Milieudefensie voelt zich gesteund door bouwbedrijf BAM dat woensdag tijdens haar aandeelhoudersvergadering wel belooft om de CO2-uitstoot tot 2030 terug te brengen tot 45 procent. ‘BAM laat zien dat het wel kan’, zegt Oussoren. Milieudefensie zegt zich te beraden of het een rechtszaak tegen Ahold begint.