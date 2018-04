Ahold 'draait aandeelhouders een loer' met verlenging beschermingsconstructie

Scheidend topman Dick Boer en de nieuwe president-commissaris Jan Hommen (onder meer ex-ING) herhaalden woensdag dat Ahold er zelf over gaat. De aandeelhouders mochten er woensdag wel over praten, maar niet over stemmen. Het duo beloofde alle belangen zorgvuldig te zullen afwegen, voordat er later dit jaar een besluit wordt genomen over verlenging.



Voor de VEB is dat niet genoeg. De belangenbehartiger van de particuliere beleggers dreigt naar de rechter te stappen als Ahold dat besluit niet alsnog aan de aandeelhouders voorlegt. Datzelfde geldt voor de Franse activistische aandeelhouder CIAM, die iets minder dan 1 procent van de aandelen Ahold heeft. Volgens CIAM en VEB staat de geloofwaardigheid van Ahold Delhaize op het spel en begeeft het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en Bol.com zich 'in riskant vaarwater'. De VEB wacht nu eerst het besluit van Ahold af.