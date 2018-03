Ahold Delhaize wil geen stemming over bescherming tegen overnames

Het bedrijf is momenteel tegen vijandige overnames beschermd dankzij een optie-overeenkomst met de bevriende Stichting Continuïteit Ahold Delhaize (SCAD). Die optie (en daarmee de bescherming tegen onwelgevallige opkopers) loopt eind dit jaar af, maar kan worden verlengd als de SCAD en het bestuur van bestuur van Ahold Delhaize daarmee instemmen. Topman Dick Boer zei gisteren in gesprek te zijn met de stichting over verlenging van de constructie.



Twee jaar geleden was verlenging nog onderwerp van stemming op de aandeelhoudersvergadering van - toen nog alleen - Ahold. Nadat een belangrijk adviesbureau de aandeelhouders adviseerde tegen te stemmen, werd het agendapunt geschrapt. In 2017 keerde het voorstel niet terug als agendapunt en ook dit jaar kan er tijdens de vergadering dus niet over verlenging worden gestemd.



De regering werkt aan een constructie voor de bescherming van de Nederlandse kroonjuwelen. Een 'wettelijke bedenktijd' zou moeten voorkomen dat Nederlandse bedrijven tegen hun wil worden opgekocht. Als de optie-overeenkomst met de SCAD wordt verlengd, heeft Ahold Delhaize die wettelijke bedenktijd niet meer nodig. Want dan blijft de eigen beschermingswal gewoon overeind.