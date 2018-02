Ahold Delhaize maakt flinke winst, vooral door gunstiger belastingklimaat in de VS

De winst in het vierde kwartaal bedroeg 744 miljoen euro, tegenover 178 miljoen in 2016. En dan te bedenken dat de omzet in de VS iets terugliep in die laatste drie maanden, van 10,1 miljard euro tot 9,9 miljard. Dat is vooral te wijten aan een voor het concern ongunstige dollar-euro wisselkoers. Ahold Delhaize behaalt bijna tweederde van zijn omzet in de Verenigde Staten.



De Nederlandse (online) winkels als Albert Heijn en bol.com deden goede zaken. Vooral de verkopen rond de feestdagen zorgden voor een omzetstijging van bijna 6 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot zo'n 3,7 miljard euro. In België bleef de opbrengst met 1,3 miljard euro vrijwel gelijk, maar de winst halveerde in vergelijking met 2016.