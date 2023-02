Ahold Delhaize dankt zijn jaarwinst vooral aan zijn prestaties in de VS en de sterke dollar

Een Albert Heijn-filiaal in Eindhoven. Beeld Reuters

Ahold Delhaize zag zijn nettowinst over het afgelopen jaar met bijna 5 procent stijgen tot 2,5 miljard euro (in 2021 was dat 2,2 miljard). De supermarktketen leunde daarbij vooral op zijn prestaties in Amerika en op de sterke dollar. De inflatie in Europa hakt er stevig in bij Ahold, aldus topman Frans Muller. ‘Met 3,6 procent marge hebben we tachtig basispunten ingeleverd, dat is een flinke tik.’

Het concern zegt de hogere energiekosten en duurdere grondstoffen in Europa slechts gedeeltelijk te hebben doorberekend aan de klanten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stegen de Nederlandse voedselprijzen in januari met 14,5 procent. Aan de kassa bij Albert Heijn lag dat percentage een stuk lager, al wenste Muller het precieze verschil woensdag tijdens de presentatie van de jaarcijfers niet te noemen. ‘Dat is concurrentiegevoelig, maar we doen alles om de prijzen zo laag mogelijk te houden.’

In het laatste kwartaal van 2022 steeg de omzet van Ahold Delhaize van 15,9 naar 23,3 miljard euro. Maar profiteren de aandeelhouders met een flink hoger dividend niet meer dan de klanten in de supermarkten? Het concern kondigde aan een dividend van 1,05 euro per aandeel uit te keren, dat is 10,5 procent meer dan in 2021. Muller ontkende dat de aandeelhouders meer profiteren dan de klanten.

Maandag riep Bruno Le Maire, de Franse minister van Economie en Financiën, de supermarkten op meer te doen voor de consumenten die geconfronteerd worden met scherp gestegen prijzen. ‘Ingrepen in een vrije marktwerking zullen eerder negatieve effecten hebben’, meent Muller.

Coca-Cola

De ceo van Ahold Delhaize speelde de bal door naar de Europese Commissie. Zolang producenten als Coca-Cola in diverse landen verschillende prijzen kunnen hanteren, wordt de markt juist verstoord. Muller: ‘Je ziet verschillende prijzen voor identieke producten die vaak uit dezelfde fabriek komen. Het verschil is soms 30 procent. Het is frustrerend. Ik hoop dat de Europese Commissie met maatregelen komt, want uit onderzoek blijkt dat de economische schade 14 miljard euro is. Dat bedrag zou juist naar de klanten moeten gaan.’

Ahold heeft vorig jaar voor 1 miljard euro gesnoeid in de kosten. Al eerder werd bekend dat bij dochterbedrijf Bol.com 300 banen verdwijnen – op een ‘uitdagende online markt’, zoals Muller het formuleerde. Albert Heijn hoeft niet te vrezen voor ontslagen. Muller sprak van ‘efficiencyslagen’ op de diverse hoofdkantoren van het concern. ‘We moeten de broekriem blijven aanhalen, want de inflatie dwingt ons ook in 2023 tot een balanceer act.’

Op die manier denkt Ahold zijn winstprognose van 4 procent over 2023 te kunnen handhaven, al blijft Muller behoedzaam. ‘We lijken in Nederland ontsnapt te zijn aan een recessie, maar ik zie de pijn bij onze klanten. We zijn niet naïef, het vertrouwen van consumenten veert niet zomaar terug. We krijgen in 2023 een hogere energierekening dan vorig jaar. De voedselinflatie blijft hoog. Of we het dal werkelijk achter ons hebben? De situatie stemt me niet gerust.’

Klimaat

Bij de presentatie van de jaarcijfers pronkte Muller met ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, maar namens Milieudefensie Jong constateert Winnie Oussoren in een persbericht dat ‘Ahold op ramkoers ligt met het klimaat’. Onderzoeksbureau Profundo berekende dat Ahold verantwoordelijk is voor 110 miljard euro aan klimaatschade.

Ahold zegt dat het zijn CO2-uitstoot in 2030 met 37 procent zal hebben verminderd, en in 2040 moet de emissie nul zijn. Muller: ‘Albert Heijn noemt zelfs een vermindering van 42 procent. Het zijn ambitieuze doelstellingen in de wetenschap dat de voedselketen slechts voor 5 procent wordt beïnvloed door retail. Het vereist een intensieve samenwerking met meerdere sectoren, want ook voedselverspilling draagt bij aan de CO2-uitstoot. We hebben daarover een constructief gesprek gevoerd met Milieudefensie.’