Afvalstroom slinkt, maar recycler Renewi verwacht groei in omzet en winst

Recycling van witgoed bij Coolrec in Dordrecht, onderdeel van Renewi. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Recycling- en afvalverwerkingsbedrijf Renewi verwacht de komende jaren hard te groeien, ondanks de slinkende afvalstroom die het bedrijf binnenkrijgt. Volgens topman Otto de Bont moet het mogelijk zijn om met behulp van nieuwe technieken meer gerecycled materiaal uit afval te halen. ‘Dat betekent ook dat er elk jaar minder afval naar de verbrandingsoven hoeft.’

De Bont zei dat donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers. De ambitie bij Renewi is om de omzetgroei te versnellen en in vijf jaar op 3 miljard euro jaaropbrengsten uit te komen. Maar in het eind maart afgesloten boekjaar ging de omzet slechts met 1 procent omhoog, tot 1,9 miljard euro. Daarbij zakte de jaarwinst met 12 procent tot minder dan 67 miljoen euro.

Het was dan ook een uitzonderlijk jaar, stelt De Bont. Snel stijgende kosten drukten de winst. Vanwege de hoge energieprijzen kwam er bijvoorbeeld minder groenafval binnen van tuinbouwkassen, omdat die werden stilgelegd. De topman voorziet niet nog zo’n vreemd jaar.

De Bont rekent erop het omzetdoel voor ongeveer de helft op eigen kracht te behalen. Daarnaast wil hij met zijn bedrijf nog gerichte overnames doen. Er zijn volgens De Bont nog veel kleinere spelers op de markt die wel goed zijn in afval ophalen, maar te klein om te investeren in de nieuwste recycletechnieken. De Renewi-baas legt uit dat er veel hightech bij komt kijken, bijvoorbeeld infraroodtechniek.

Renewi heeft zelf geen verbrandingsovens en richt zich puur op het halen van herbruikbaar materiaal uit afval. De recycler, die is ontstaan door het samengaan van het Britse Shanks Group en het Nederlandse Van Gansewinkel in 2017, verwerkt jaarlijks miljoenen tonnen aan afval. Momenteel lukt het om ongeveer tweederde daarvan te recyclen, tot bijvoorbeeld hout, mineralen, plastic, metaal en glas.