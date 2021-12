Afscheid luchtreus Airbus A380 markeert einde ‘dubbeldekkers’ in luchtvaart

Airbus A380 nr. 123 arrveert in Dubai bij luchtvaartmaatschappij Emirates, 16 december 2021. Beeld AFP

In Hamburg is donderdag definitief het doek gevallen voor de A380 van Airbus. De Frans-Britse vliegtuigbouwer overhandigde het laatste exemplaar aan zijn grootste klant, de Arabische luchtvaartmaatschappij Emirates. Dat bezit bijna de helft van de 251 A380’s die zijn gebouwd sinds 2007, toen het toestel zijn eerste vlucht uitvoerde.

Het afscheid van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld was begin 2019 al aangekondigd. ‘Als je een product hebt dat niemand meer wil of je kunt het alleen nog maar onder de productiekosten slijten, dan moet je ermee ophouden’, zei de toenmalige directeur van Airbus, Tom Enders. Ondanks een catalogusprijs van bijna 400 miljoen euro moest Airbus bij elk toestel geld bijleggen.

Nieuwer en zuiniger

Oorspronkelijk zou de fabrikant tot juni 2022 nog zo’n zeventig A380’s meer bouwen, maar in 2019 werden de laatste klanten, waaronder Emirates, overgehaald om hun orders te wijzigen. Ze stapten over op nieuwere en zuinigere toestellen.

De uitbraak van het coronavirus, eind 2019 in China en in maart vorig jaar in het Westen, hebben het afscheid van de A380 versneld. Luchtvaartmaatschappijen die vrijwel al hun reizigers kwijtraakten, zagen geen emplooi meer voor het vliegtuig, dat gemiddeld 550 passagiers kan vervoeren. Om rendabel te kunnen vliegen, moeten vrijwel alle stoelen verkocht zijn.

Zo’n beetje alle ‘Superjumbo’s’, zoals de A380 ook wel wordt aangeduid, werden naar de opslag gebracht, net als de meeste ‘Jumbo’s’ – de bijnaam voor de veel oudere Boeing 747. Het was toen al duidelijk dat de meeste A380’s nooit meer zouden vliegen of hooguit voor een laatste reis naar de ‘boneyard’, luchtvaartjargon voor het vliegtuigkerkhof. Daar wacht de luchtreuzen de komende jaren het lot als bron voor reserveonderdelen, waarmee de vliegtuigen die nog wel in bedrijf zijn in de lucht worden gehouden.

‘Grootste vergissing ooit’

Er zijn maatschappijen die hebben aangekondigd dat ze de A380 nog wel even blijven inzetten. British Airways bijvoorbeeld vliegt weer met de helft van zijn toestellen, die pas tussen de vijf tot acht jaar oud zijn. Emirates houdt nog ongeveer vijftien van de ruim zestig vliegtuigen aan de grond.

Ook Qatar Airways gebruikt de A380 nog, zij het met tegenzin. In mei van dit jaar noemde de directeur Akbar Al Baker de aanschaf van het vliegtuig ‘naar mijn mening, achteraf gezien, de grootste vergissing die we ooit hebben begaan’. De luchtvaartmaatschappij bestelde er twee in 2001 toen het toestel nog in ontwikkeling was, nog eens drie in 2007 en vijf in 2011.

Qatar moet terugvallen op de A380 omdat het niet kan vliegen met een andere type Airbus. De luchtvaartinspectie van het land heeft bevolen dat de maatschappij tweevijfde van zijn A350’s aan de grond houdt, omdat de verf van de romp afbladdert, waardoor de toestellen kwetsbaar zijn voor water- en andere schade.

Lot Superjumbo

Het lot van de A380 was eigenlijk al bezegeld vanaf het moment dat de Superjumbo het luchtruim koos. Het vliegtuig was bedoeld voor luchtvaartmaatschappijen die op een hub vliegen, een centraal knooppunt van waar reizigers naar andere bestemmingen vliegen in plaats van rechtstreeks van A naar B. Maar met de komst van lichtere, efficiëntere toestellen die rendabel directe vluchten konden uitvoeren, viel de bodem onder dit bedrijfsmodel uit.

Ook liep de A380 in technisch opzicht achter: de viermotorige vliegtuigen slurpten veel kerosine en vergden veel onderhoud. Daar kwam nog bij dat de Superjumbo vleugels heeft met een spanwijdte van bijna 80 meter, 12 meter meer dan de Boeing 747. Luchthavens moesten verbouwen om ruimte te scheppen voor de luchtreuzen. Om die reden kan bijvoorbeeld Schiphol niet meer dan twee A380’s tegelijk afhandelen.

Een A380 stijgt op voor een demonstratievlucht op de Paris Air Show, juni 2015. Beeld Francois Mori / AP

Het afscheid van de A380 markeert ook het einde van de dubbeldekker in de luchtvaart. Het enige andere passagierstoestel met een bovendek is de Boeing 747, die sinds 1968 wereldwijd in bedrijf is. De Amerikanen draaien volgend jaar de bouten vast van hun laatste Jumbo.

Boeing 747

Boeing bouwde de laatste jaren nog maar een handvol van zijn voormalige paradepaardje. In 2020 zei topman David Calhoun dat zijn onderneming de productie in 2022 zou staken vanwege ‘de dynamiek van de markt en de vooruitzichten’ als gevolg van de coronapandemie. De meeste van de bijna 450 Boeing 747’s die nu nog vliegen, zijn vrachttoestellen. De vijf die nog in aanbouw zijn, gaan naar de Amerikaanse pakjesvervoerder UPS en vrachtvervoerder Atlas Air in de Verenigde Staten.

De Airbus A380 en de 747 kenden maar één serieuze voorganger: de Stratocruiser. Dit toestel kwam in bedrijf in 1947 en was deels gebaseerd op de B-29 Superfortress, de bommenwerper die een cruciale rol vervulde in de Tweede Wereldoorlog. Een B-29, de Enola Gay, wierp in 1945 ’s werelds eerste atoombom af boven de Japanse stad Hiroshima.

De Boeing 747 doet verder veel dienst als blusvliegtuig en als vliegende sterrenwacht voor de Amerikaanse ruimtevaartdienst Nasa. In Seattle, de thuisbasis van Boeing, komt er eentje in het atrium te hangen van een nieuwe wolkenkrabber. Van zijn vleugels ontdaan zal het toestel dienen als loungeruimte en brug tussen twee verdiepingen.

‘Fantastische vliegervaring’

In Singapore heeft de nationale luchtvaartmaatschappij vorig jaar een oude A380 in gebruik genomen als restaurant. Gasten mogen een kijkje in de cockpit nemen en in de ‘verborgen’ slaapcabines voor de bemanning.

Piloten van Emirates waren overigens in 2007 niet zo te spreken over een aspect van het vliegtuig; ze vonden het toestel te stil. Als ze tijdens hun vlucht werden afgelost en op één oor gingen, hoorden ze het gehuil van baby’s en hun snurkende ouders. In andere toestellen werd dat geluid overstemd door het gebrom van de motoren.

De huidige ceo van Airbus, Guillaume Faury, heeft er alle vertrouwen in dat de A380’s die nu nog vliegen ook in de toekomst een belangrijke rol zullen vervullen. ‘Het zal waarschijnlijk het favoriete vliegtuig blijven van vele passagiers, want het is een fantastische vliegervaring’, zei Faury tijdens een evenement van Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleider.