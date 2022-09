Afromen van winst op groene stroom: ‘meer een idee dan een plan’

Windpark Hollandse Kust Zuid wordt in de Noordzee zonder subsidie gebouwd door Vattenfall. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Op zich goed en geheel begrijpelijk dat Europa iets wil doen om slachtoffers van hoge energieprijzen te ondersteunen. Maar de maatregel om winsten op duurzame energie af te romen is totaal onuitvoerbaar.’

Dat is woensdag de reactie van Nederlandse investeerders en producenten die met wind- en zonnestroom hun geld verdienen. De Europese Commissie wil winsten afromen van producenten van kernenergie en duurzame energie. Alles wat zij meer verdienen dan 180 euro per megawattuur moet naar de staatskas. Een plan waarover ook het ministerie van Economische Zaken woensdag na wat loftuitingen op Europa – ‘goed dat de commissie de regie neemt’ – een tamelijk vernietigend oordeel velt. ‘De kans dat wij de toch al overbelaste Belastingdienst gaan vragen om deze zeer ingewikkelde regeling uit te voeren, is klein.’

Om te begrijpen waar de praktische bezwaren vandaan komen, moet je iets dieper in de Europese elektriciteitsmarkt duiken. De extreem hoge stroomprijs die de laatste maanden veelvuldig in de media opduikt, betreft de zogenoemde day-ahead price. Die komt tot stand op de markt waar stroom wordt verkocht voor de dag van morgen en die prijs is nu tien keer zo hoog als vorig jaar.

Nederlandse aanbieders van groene stroom die op die markt actief zijn, behalen dus royale winsten. Een bankier vertelt, op voorwaarde van anonimiteit, hoe dat voor een hem bekend zonnepark uitpakt. ‘Voorheen leverde dat elk jaar zo’n 250 duizend euro op uit de verkochte stroom en daarnaast nog eens 700 duizend euro SDE-subsidie van de overheid. Die subsidie legt het verschil bij tussen de marktprijs en de prijs die voor het park nodig is om een minimaal rendement te halen. Maar nu is die subsidie niet meer nodig. De stroom brengt dit jaar bijna 2 miljoen op.’

Alleen: lang niet alle groene energieproducenten kunnen van die hoge day-aheadmarkt profiteren. Velen hebben hun stroom via langjarige energiecontracten al verkocht. Op die manier hebben de eigenaren van zon- en windparken de zekerheid dat hun investering zich zal terugverdienen. En die zekerheid is weer nodig om van banken het geld te kunnen lenen om het project te financieren.

Hoeveel groene stroom direct via de day-aheadmarkt wordt verhandeld, is onbekend. Maar Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, schat dat zeker de helft langjarig is verkocht. ‘En om het ingewikkelder te maken zijn er ook allerlei tussenvormen. Bedrijven die een deel van hun energie op de day-aheadmarkt aanbieden en een deel in lange contracten hebben zitten, bijvoorbeeld.’

Een mooi voorbeeld is het windpark Hollandse Kust Zuid, dat op dit moment zonder subsidie wordt gebouwd door Vattenfall in de Noordzee. De helft van de stroom die er wordt opgewekt, is al verkocht aan twee bedrijven, chemieconcern Basf en verzekeraar Allianz. De andere helft gebruikt Vattenfall om zelf door te verkopen aan klanten.

Zo wordt duidelijk dat het lang niet alleen maar producenten zijn van duurzame energie die profiteren van de hoge day-ahead price. Dat kunnen ook de partijen zijn die via een lange termijncontract groen stroom hebben ingekocht. Die profiteren wanneer zij de stroom zelf nodig hebben omdat ze ineens een relatief gunstig tarief betalen voor hun stroom. Maar als ze willen, kunnen ze de stroom ook weer doorverkopen.

‘Daardoor is moeilijk te achterhalen waar winsten precies neervallen’, bevestigt de woordvoerder van Economische Zaken. Het terughalen van die winsten noemt hij daarom ‘meer een idee dan een plan’.

Afromen van winsten op fossiele energie

De Europese Commissie wil ook van fossiele bedrijven de winsten afromen. Dit hoeft volgens eurocommissaris Frans Timmermans niet al te ingewikkeld te zijn: ‘Het is eenvoudig. Je gaat naar een bedrijf, je vraagt naar de boeken, je bekijkt de winsten’, zei hij voorafgaand aan de presentatie van de plannen woensdag in Straatsburg tegen journalisten.

Energie-expert Lucia van Geuns van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag ziet dat anders. ‘Ik was verbaasd toen ik hoorde dat ook Shell en BP op de nominatie staan. Shell is een Brits bedrijf en het Verenigd Koninkrijk wil zelf mogelijk een extra belasting invoeren.’

In Nederland, maar ook in de rest van de EU wordt niet veel fossiele energie meer geproduceerd, zegt Van Geuns. Waardoor er volgens haar nog maar beperkt afgeroomd kan worden. ‘Je zou hier kunnen denken aan de NAM (deels Shell en ExxonMobil, red.), maar dat is vanaf het komend gasjaar niet meer zo’n grote producent.’

Van Geuns ziet vooral problemen in de uitvoering. ‘Je kunt misschien een pot creëren, maar hoe ga je het geld daaruit vervolgens verdelen en aan wie?’ Wellicht kan dit in Nederland via de Belastingdienst, zegt Van Geuns, maar dat zal niet eenvoudig zijn. ‘De duivel zit in de uitvoerbaarheid.’

Shell liet woensdag weten ‘de noodzaak te ondersteunen’ voor noodbeleid en andere tijdelijke maatregelen om burgers en bedrijven te ondersteunen, maar laat zich niet uit over de plannen om de winsten van fossiele energiebedrijven af te romen. Het concern zei woensdag te wachten op details van de Commissie en zegt ‘constructief’ te zullen samenwerken met lidstaten.

Element NL, de koepel voor Nederlandse olie- en gasbedrijven, zegt bij monde van voorzitter Menno Snel ‘een steentje te willen bijdragen’. Snel zei in het radioprogramma Sven op 1 te werken aan een omvangrijk fonds dat dient om energiearmoede te bestrijden.

Het kabinet toonde zich tot nu toe weinig enthousiast over de invoering van een afroombelasting voor de fossiele sector. Het ziet meer in een verhoging van de mijnbouwbelasting. Hoeveel deze maatregel kan opleveren, zegt het ministerie van Economische Zaken nog niet te weten. Een woordvoerder ziet wel ‘zeer serieuze inkomsten’ in het verschiet. Nederland verdient overigens nu al flink aan de gasbaten. Eerder berekende het Centraal Planbureau dat die dankzij de forse gasprijs dit jaar mogelijk 10 miljard euro hoger zullen zijn.