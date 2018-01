AFM: verbied riskante beleggingsproducten, zoals cryptomunten

Exotische producten

Van Vroonhoven: 'Dat is gebleken uit een onderzoek in oktober. Ga er maar van uit dat dit aantal is gestegen.' Aanbieders van riskante beleggingen spelen via internet handig in op wat Van Vroonhoven noemt de fear of missing out: de angst om de boot te missen. Tegen cryptomunten zelf kan de AFM weinig doen, omdat het geen beleggingsproducten zijn. Maar er zijn ook producten te koop waarmee consumenten op koersstijgingen en -dalingen van cryptomunten kunnen speculeren. Die derivaten kunnen sinds kort wel verboden worden, zegt van Vroonhoven.



Dat geldt ook voor andere exotische producten die via internet worden aangeboden, zoals binaire opties. Daarmee gokt een belegger dat bijvoorbeeld de koers van een aandeel Shell stijgt of daalt. Gokt hij goed, dan krijgt hij zijn inleg terug plus (bijvoorbeeld) 80 procent winst. Gokt hij verkeerd, dan raakt hij zijn hele inleg kwijt: een verlies van 100 procent. Doordat de winst relatief lager is dan het verlies, gaat een belegger die vaker binaire opties koopt bijna altijd het schip in. Niet voor niets worden binaire opties vaak vergeleken met roulette spelen in een casino. Van Vroonhoven: '74 tot 89 procent van de consumenten verliest geld met deze beleggingen, blijkt uit onderzoek.'