AFM: consument gaat mogelijk veel te veel betalen voor verzekeringen door digitalisering

We zijn in 2033, en je koopt in een webshop spullen voor je komende skivakantie. Als je wilt betalen, komt de suggestie voor een reisverzekering met wintersportdekking. Handig, die heb je eigenlijk wel nodig. Maar wat je niet weet, is dat je eigenlijk 40 procent te veel betaalt voor de af te dekken risico’s, want de verzekeraar heeft uit je snelle klikgedrag afgeleid dat je toch geen prijsvergelijking gaat doen.

En o ja, bij een lawine heb je niets aan die verzekering, want die dekking heeft de verzekeraar uit je gepersonaliseerde polis gehaald zodra je een lawinerugzak in je virtuele winkelmand hebt gegooid. Had je dat wel gezien?

Over de auteur Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

Het voorbeeld duikt op bij de voorstelling van een nieuw rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over hoe de verzekeringsmarkt er binnen tien jaar mogelijk uitziet. Het illustreert dat digitalisering verzekeraars en verzekeringnemers nieuwe kansen biedt, maar ook met gevaren komt.

‘Data is het nieuwe goud’, zegt Jos Heuvelman, bij de AFM verantwoordelijk voor het toezicht op de retailmarkt. ‘Dat maakt dat de kenniskloof tussen aanbieder en de gemiddelde klant, en daarmee ook de machtsverhouding, niet kleiner is geworden, en die gaat ook niet kleiner worden.’

‘We zien dat verzekeringen nu nog grotendeels op groepsniveau worden geprijsd, waarbij er dus een belangrijke mate van solidariteit is’, merkt AFM-onderzoeker René Geerling op. ‘Als verzekeraars over zoveel data en analysekracht beschikken, kunnen ze de premies echt op persoonsniveau gaan berekenen. Je kan dat zien als eerlijker, omdat iedereen betaalt voor het gelopen risico. Maar als deze technieken op grote schaal worden toegepast, roept dat vragen op over de solidariteit van het verzekeringsstelsel in Nederland.’

Wandelen voor korting op zorgpremie

Er zijn nu al enkele producten waarin personalisatie een belangrijke rol speelt, zoals rijgedragverzekeringen (die een korting tot 35 procent op de premie kunnen betekenen) en leefstijlverzekeringen (zoals ‘wandelen voor korting op je zorgpremie’).

Dat kan dus een stuk verder gaan, bijvoorbeeld in een nog diepere personalisering. ‘Voorlopig zien we dat nog niet, maar het is technisch mogelijk’, zegt Geerling. Dat kan in het belang van de klant zijn, omdat de verzekeraar weet waar die behoefte aan heeft. ‘Maar het kan ook dienen voor het verhogen van de winstgevendheid van de verzekeraar omdat die dan bepaalde dekkingen kan schrappen waarvan de kans groot is dat de consument er gebruik van zal maken. Bovendien maakt de individualisering van de polisvoorwaarden het moeilijk voor consumenten om verzekeringsproducten nog onderling te vergelijken.’

Ook voor de toezichthouder zal dat nieuwe uitdagingen betekenen. Nu is er een beperkt aantal standaardcontracten waarbij de polisvoorwaarden voor bijna iedereen gelijk zijn, maar straks alle geïndividualiseerde polissen bestuderen gaat natuurlijk niet. ‘We zullen dan meer op proces moeten controleren dan op product’, zegt Geerling. ‘Hoe komen die premies en voorwaarden tot stand?’

Hoe moet het verder met het risico van onverzekerbaarheid, en het verdwijnen van de solidariteitsdimensie? De situatie kan ontstaan dat verliesgevende risico’s stelselmatig worden geweigerd, of alleen worden geaccepteerd tegen een premie die zo hoog is dat die in de praktijk neerkomt op een weigering. Bijvoorbeeld in geval van een autoverzekering.

‘Mensen moeten het recht houden op een tweede kans’, zegt Bart Zwartjes, medeauteur van het rapport. ‘Het zou niet mogen dat iemand die een keer in de fout is gegaan, onverzekerbaar dreigt te raken. De data mogen die persoon niet altijd blijven achtervolgen.’

Vangnetverzekeraar

‘Als je auto wilt rijden in Nederland, heb je gewoon een autoverzekering nodig’, aldus Heuvelman. ‘Als dat door de marktdruk niet meer mogelijk zou zijn, moeten we een andere oplossing vinden.’ Dat kan bijvoorbeeld via een collectieve ‘vangnetverzekeraar’, merkt de AFM op. ‘Mocht de toegankelijkheid van (schade)verzekeringen in vergaande mate onder druk komen te staan, zou een maatschappelijke discussie kunnen worden gevoerd over een bredere acceptatieplicht.’ Op dit ogenblik bestaat die plicht enkel voor de basiszorgverzekering.