AFM: accountants niet scherp genoeg op fraude, onvoldoende kritisch en diepgaand

Bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam kijken toe bij de sloop van hun woningen. De eigenaar, corporatie Vestia, was in 2012 betrokken bij een derivatenfraude. Beeld Arie Kievit

Allereerst het goede nieuws: accountants zeggen het signaleren van fraude belangrijk te vinden. Ook volgen ze formeel allemaal de wettelijk verplichte stappen voor het in kaart brengen van frauderisico's bij hun controles van de jaarrekeningen. Maar daarna gaat het snel mis.

Slechts 5 van de 32 frauderisico-analyses die de AFM onderzocht waren in orde. De overige 27 schoten op een of meerdere punten tekort. In de helft van de gevallen werden zelfs overduidelijke frauderisico's – met coronasteun bijvoorbeeld, of het gunnen van bouwprojecten – niet gezien.

Dat meldt de AFM, de toezichthouder op de accountants, in het rapport Scherper op frauderisico’s! dat donderdag is verschenen. De waakhond voor de financiële sector keek naar de frauderisico-analyses bij de controles van de jaarrekeningen over 2021 van twee beursgenoteerde bedrijven, drie woningcorporaties en een bank.

Mentaliteitsverandering

Drie van de zes grote kantoren (Deloitte, EY, KPMG, PwC, Mazar en BDO) waren daarbij betrokken. Welke drie wil de AFM niet zeggen. Tien andere (grotere) kantoren met een reguliere vergunning deden de andere controles.

Over de auteur

Wilco Dekker is economieverslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over grote bedrijven, ongelijkheid en lobby.

De conclusie van de AFM: accountants zijn te vaak oppervlakkig en niet kritisch genoeg bij hun frauderisicoanalyses. Ze zeggen een professioneel-kritische houding belangrijk te vinden, maar in de praktijk gaan ze niet diep genoeg. ‘Het is te vaak oppervlakkig’, zegt Ruud de Hollander, hoofd kwaliteit accountantscontrole en verslaggeving van de AFM. ‘De mentaliteit van de accountants rondom het onderwerp fraude moet scherper gericht zijn op risico's. Het moet meer de professioneel-kritische blik worden.’

Die ontbrak bijvoorbeeld bij het controleren van de jaaromzet. Accountants zijn verplicht te kijken naar het risico van fraude door het management - de financieel directeur die tegen de boekhouder zegt dat hij iets moet wegmoffelen. Datzelfde geldt voor de jaaromzet. Was die inderdaad 100 miljoen euro, of is er geschoven met posten, bijvoorbeeld om aandeelhouders tevreden te stellen? Maar in zeven van de 32 gevallen werd de omzet niet als frauderisico gemeld.

Klantvriendelijk

‘In die gevallen werd het risico weggeredeneerd, soms in een memo van wel twintig pagina’s. Heel opvallend’, zegt onderzoeksleider Don Raaijmakers. ‘Controles van de omzet zijn essentieel. Wij verwachten niet dat accountants uitleggen waarom frauderisico’s er niet zouden zijn, maar dat ze goed kijken hoe frauderisico’s zich wèl kunnen voordoen.’

Die weinig kritische blik kan te maken hebben met commerciële belangen. Accountants moeten onafhankelijk zijn, maar zouden volgens critici geregeld niet te moeilijk doen om hun klanten tevreden te houden. Of dat ook bij dit onderzoek speelde weet de AFM niet, omdat er niet gekeken is naar de oorzaken van de falende frauderisicoanalyses. ‘Maar we zien wel voorbeelden dat het een gebrek aan kennis is’, zegt Raaijmakers.

Hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer (Nyenrode, Universiteit Leiden) is kritisch op de beroepsgroep. ‘Die stelt dat dit onderwerp sinds 2014 serieuze aandacht heeft gekregen, maar het AFM-rapport illustreert het tegendeel. Althans: het toont aan dat accountants nog steeds veel te weinig inspanningen leveren. Fraude is nog steeds een zorgenkindje voor het accountantsberoep. Ze krijgen het onderwerp maar niet in de klauwen.’

Volgens Pheijffer gaan de voorbeelden van de AFM over het onjuist toepassen en inschatten van risico. ‘Dat heeft echter niet alleen met kennis en kunde te maken, maar veeleer met de houding en wil van accountants om fraude echt aan te pakken.’

Schokkend wil AFM-hoofd kwaliteit accountantscontrole De Hollander de uitkomsten van het onderzoek niet noemen. ‘Maar 27 van de 32 controles waaraan iets hapert is wel veel. We hebben vooraf geen inschatting gemaakt, maar 27 van de 32 is veel.’

Volgens de toezichthouder zien we niet veel grote fraudeschandalen. Maar als ze er zijn – bij woningcorporatie Vestia bijvoorbeeld, of bij Ahold begin deze eeuw – kunnen ze grote maatschappelijke gevolgen hebben, onder meer voor het vertrouwen in de financiële sector.

‘Daarom willen we met dit onderzoek, waarin ook voorbeelden staan van hoe het wel moet, de beroepsgroep een spiegel voorhouden’, zegt De Hollander. ‘We zullen in de toekomst terugkomen op dit onderwerp, maar nu is eerst de sector aan zet.’