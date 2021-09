AEX sluit voor het eerst boven de 800 punten. Is 1000 nu ook haalbaar?

Afgelopen dinsdag ging de Universal Music Group succesvol naar de beurs in Amsterdam. Beeld Getty Images

Martine Hafkamp, oprichter Fintessa Vermogensbeheer

‘Duizend? Het zal een keer gebeuren. Maar op welke termijn? Laten we eerst maar een keer door de 900 gaan. Veel aandelen zijn inmiddels behoorlijk duur geworden. Maar er zijn er ook veel die best koopwaardig zijn. Er is een hele generatie beleggers die nog nooit een superdip hebben meegemaakt. En die grijpen elke correctie aan om in aandelen te stappen.

Er komt nog steeds heel veel geld naar de beurs. Dat komt zeker door het beleid van de centrale banken. Die houden de rente op nul, zodat andere beleggingen niet renderen. En dat blijft ook wel een tijdje zo. Niemand kan het zich permitteren de rente te laten stijgen, gezien de enorme schulden die er zijn. Er ligt inflatie op de loer gezien de krapte op de arbeidsmarkt. En als de groei afvlakt en de lonen stijgen, is dat een gevaar. Maar daar is door de centrale banken ook een mouw aan te passen. Vroeger ging de rente meteen omhoog als de inflatie op 2 procent kwam. Nu mag die best een tijdje boven de 2 procent zijn. Er zijn beren op de weg naar de duizend. Maar een keer wordt die gehaald. Vraag mij alleen niet op welke termijn…’

Maarten ter Horst, aandelenresearch Kepler Cheuvreux, financieel onderzoeker in Amsterdam

‘Een AEX van duizend? Dat kan. De AEX kan ook naar 2000. Zo lang de centrale banken en overheden onbeperkt geld blijven pompen in de economie, zullen de koersen blijven stijgen. Zo blijft de rente gekunsteld op nul. En niemand wil geld afdragen over zijn bezit, dus dan kies je voor aandelen of vastgoed. Zelfs inflatie doet er niet meer toe. Als de inflatie te veel stijgt, dan verander je bij de berekening van de inflatie gewoon het mandje met goederen. We voelen allemaal dat de prijzen stijgen, maar formeel is er geen inflatie. We worden er enorm rijk mee. In woon in Amsterdam en zie al die luxe auto’s van mensen die ervan profiteren. Mijn zoon studeert economie en geschiedenis. Vorige week zei hij: ‘Papa, waarom geven we al die mensen in de eurozone niet elk een miljoen. Dan zijn we allemaal miljonair.’ Maar het gevolg zal wel zijn dat geld minder waard wordt. Alles waar te veel van is, wordt uiteindelijk goedkoper. Op hetzelfde moment kreeg hij bij het vak geschiedenis les over het interbellum, toen mensen kruiwagens geld nodig hadden om een brood te kopen.’

Joost van Leenders, beleggingsstrateeg Van Lanschot Kempen

‘We zijn positief over aandelen in zijn algemeenheid en zeker Europese aandelen. Maar 1000 is nog een behoorlijk eind te gaan. Dat is een stijging van 25 procent. En die moet dan bovenop de eerdere stijging van 25 procent komen. Meestal gebeurt dat niet zonder kleerscheuren. Aan de andere kant is er geen alternatief voor aandelen als de rente zo laag blijft. De winstvooruitzichten van de bedrijven spelen ook een belangrijke rol. Voor volgend jaar gaan we uit van winststijging van 30 à 40 procent bij beursgenoteerde bedrijven in Europa. En dan is een stijging van 25 procent mogelijk. De kink in de kabel zou een rentestijging kunnen zijn, maar als die plaatsvindt dan zien we dat eerder in de VS gebeuren dan in Europa.’

Valentijn van Nieuwenhuijzen, chief investment officer NN Investment Partners

‘Ik denk niet gelijk aan 1000. We hebben een ongelooflijk spectaculaire rally achter de rug. Hierdoor zijn er recordwaarderingen voor aandelen. Maar voor de rest kan je alleen maar met een positieve blik naar de aandelenmarkt kijken. Er is potentie voor verdere stijgingen. Zo is er nog altijd veel appetite voor aandelen onder beleggers. De centrale banken blijven voorlopig stimuleren. De winstcijfers van de bedrijven zijn heel goed. En de belemmeringen die er door covid waren voor de wereldeconomie verdwijnen langzaam. Zowel voor particulieren als instituten is er geen alternatief. En dat betekent dat het beleggingsklimaat constructief is.’