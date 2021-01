AEX sluit op hoogste niveau in 20 jaar, olie en goud stijgen ondanks langere lockdowns

Beeld AP

Ondanks de aankondiging van langere en striktere lockdowns en de vaccinatiechaos in veel landen lijken de financiële markten met een onstuitbare opmars bezig. De koersen schoten op de eerste hectische handelsdag van het nieuwe jaar op en neer, maar uiteindelijk sloot de AEX-index op 631,06 punten, de hoogste slotstand sinds 26 januari 2001, bijna twintig jaar geleden. Eerder op de dag was de AEX zelfs even boven de 635 punten geweest.

Ook de olieprijs klom maandag weer boven het niveau van voor de coronacrisis in februari vorig jaar. Brent-olie, de meest leidende olieprijs, stond maandag zelfs even boven de 53 dollar. Later zakte de prijs weer iets weg. Op 21 april kostte een vat olie nog minder dan 20 dollar.

De prijsstijging komt vooral door de toenemende vraag vanuit China waar de economie alweer op volle toeren draait. Ook is het in het land op dit moment erg koud, wat de vraag naar olie verder heeft vergroot.

Daarnaast vergaderden de Opec en Rusland maandag over een mogelijke verruiming van de productie met 500 duizend vaten per dag. Secretaris-generaal van de OPEC, Mohammad Barkindo, zei voorafgaande aan het overleg dat de vooruitzichten voor de eerste helft van 2021 erg wisselend waren, met veel onzekerheden in de markt. Er zijn ook twijfels of de aangekondigde productieverruiming doorgaat.

Vaccinaties

In de westerse economieën wordt ook uitgegaan van een fors economisch herstel als de vaccinaties vruchten afwerpen en de lockdowns kunnen worden beëindigd. De industrie in de eurozone, en dan met name in Duitsland, liet in december verder herstel zien. Volgens marktonderzoeker Markit bereikte de bedrijvigheid in de sector afgelopen maand het hoogste niveau sinds mei 2018. Eerder bleek ook dat de activiteit in de Chinese industrie in december opnieuw toenam.

Opvallend was de forse koersstijging van goud op de eerste handelsdag van het jaar. De goudprijs steeg met 34 dollar tot 1921 dollar per ounce (31,1 gram). Bitcoin moest maandag wel terrein prijsgeven, na vorige week met 25 procent te zijn gestegen tot 34 duizend dollar op zaterdag. Maandagmorgen kwam de waarde van de virtuele munt weer even onder de 30 duizend dollar, maar later op de dag herstelde die zich tot 32 duizend dollar (26 duizend euro).

De euforie op de financiële markt wordt aangemoedigd door de verder dalende rente. De Nederlandse staat krijgt steeds meer geld toe op leningen. Maandag haalde de staat 1,5 miljard euro binnen met twee kortlopende lening tegen een negatief rendement van -0,64 procent. Op de lening wordt geen rente vergoed en de staat krijgt op elke obligatie meer geld dan respectievelijk in april en juni moet worden afgelost. De leningen waren ook nog overtekend.