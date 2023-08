Ademruimte voor noodlijdend Big Bazar na uitspraak rechter, faillissementsaanvragen voorlopig van de baan

Klanten verlaten de vestiging van Big Bazar in Tiel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het bedrijf zit in de financiële problemen, waardoor het onder meer niet voor alle winkelpanden de huur kan betalen. Hierdoor heeft het een betalingsachterstand van ruim 2 miljoen euro. Een boze verhuurder van een winkelpand in Goes deed daarom twee weken geleden een faillissementsaanvraag voor Big Bazar, om zo via een curator toch haar geld te krijgen. Andere verhuurders, leveranciers en andere schuldeisers volgden.

Het bedrijf beriep zich vervolgens op de zogenoemde WHOA-procedure. Die procedure is in 2021 in het leven geroepen voor bedrijven die ‘gezonde economische activiteiten’ hebben maar vanwege een zware schuldenlast toch dreigen om te vallen. De regeling geeft bedrijven extra tijd om de boel op orde te krijgen en zo bankroet te voorkomen.

Afkoelingsperiode

Nu de rechter Big Bazar een afkoelingsperiode heeft gegeven, komen alle faillissementsaanvragen in de wacht te staan. Hoelang de zogenoemde afkoelingsperiode zal duren, is nog niet duidelijk. Over twee weken buigt de rechtbank zich over een mogelijke verlenging van de periode. Big Bazar heeft om een periode van vier maanden gevraagd.

Topman Heerke Kooistra verwacht uiteindelijk de rekeningen te kunnen betalen. De problemen van het bedrijf wijt hij onder meer aan de inflatie, waardoor klanten minder geld uitgeven. Ook verhoogde huurprijzen van winkelpanden en de leegstand in winkelstraten die leidt tot minder winkelpubliek spelen een rol.

Wel kondigde Kooistra aan twintig verlieslijdende filialen te sluiten. Hij zegt in sommige gevallen gestopt te zijn met huur betalen omdat hij huurverhogingen ‘onrealistisch’ vindt. Op die manier probeerde hij nieuwe onderhandelingen over de huurprijs af te dwingen.