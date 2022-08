Activisme van Ben & Jerry’s sneuvelt in rechtszaak tegen moederbedrijf Unilever

Demonstratie in New York tegen het besluit van Ben & Jerry's om geen ijs meer te verkopen in door Israël bezette gebieden, augustus 2021. Beeld Getty Images

Van campagnes voor vluchtelingen tot Black Lives Matter en het homohuwelijk. Als het aan Ben Cohen en Jerry Greenfield ligt, staat het in 1978 door hen opgerichte ijsmerk Ben & Jerry’s vooral in dienst van de maatschappij. IJssmaken als Chunky Monkey en Netflix & Chill’d verkopen in bezette Palestijnse gebieden? Dat past niet bij die idealen. Een jaar geleden besloot het bestuur dan ook de verkooplicenties in Israël niet te verlengen.

Ben & Jerry’s is sinds 2000 onderdeel van Unilever en had bij de overname veel autonomie bedongen, zeker als het aankomt op de integriteit en sociale missie van het bedrijf. Toch vond Unilever – dat zwaar onder vuur kwam te liggen als gevolg van de stap van het dochterbedrijf – een manier om het besluit te omzeilen. Het verkocht de Israëlische tak in zijn geheel aan American Quality Products van zakenman Avi Zinger, die het ijs in de bezette gebieden wél aan de man brengt. Ben & Jerry’s sleepte Unilever voor de rechter wegens woordbreuk, maar de uitspraak viel maandag uit in het voordeel van het moederbedrijf.

Trotse Joden

‘Wij zijn Ben & Jerry. Mannen van ijs, mannen van principes’, schreven de oprichters van ’s werelds bekendste ijsmerk vorig jaar in een opiniestuk in The New York Times, waarin ze de terugtrekking uit de bezette Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem verdedigden. Cohen en Greenfield, zelf ‘trotse Joden’, benadrukten dat het besluit niet antisemitisch is, ‘maar we staan niet achter de bezetting van Palestijns gebied’.

Daarmee was de kous af voor Cohen en Greenfield. Ook Unilever hield zich, ondanks grote woede onder Israëliërs en politici, in eerste instantie afzijdig. Dat veranderde toen Amerikaanse staatspensioenfondsen hun aandelen in Unilever gingen afstoten. Door speciale wetgeving tegen het boycotten van Israël wilden de staten niet langer een aandeel hebben in Ben & Jerry’s. Deze ‘boycot op de boycot’ zou Unilever naar verluidt zeker een half miljard euro kosten.

Met de verkoop van de Israëlische tak zou dat probleem zijn opgelost. Daardoor kon Zinger de naam Ben & Jerry’s weer terugbrengen in de Israëlische schappen, zij het in het Hebreeuws en Arabisch. Maar Ben & Jerry’s hield voet bij stuk. De verkoop ‘strookt niet met de waarden en schaadt de integriteit van het merk’, liet het bestuur weten.

Met vijf tegen twee stemden de leden voor de stap naar de rechter (de twee tegenstemmen waren afkomstig van de leden die door Unilever zijn benoemd). Dat werd het bestuur niet in dank afgenomen. Unilever kan de bestuursleden niet ontslaan, maar hun salarissen zijn bevroren. Mogelijk wilde Unilever daarmee ook de geplande onderhandelingen naar zich toe trekken. Dat mocht niet baten: een poging om de zaak te schikken liep op niks uit.

De rechtszaak

De rechtbank in New York sprak zich maandag uit over de vraag of Unilever de overeenkomst met Ben & Jerry’s heeft geschonden en of de verkoop moet worden teruggedraaid. Het antwoord: nee. Volgens de rechter zijn de beweringen van Ben & Jerry’s ‘te speculatief’, en is niet aangetoond dat het ijsmerk onherstelbare schade zou lijden als de door Unilever gemaakte deal gewoon doorgaat.

De unieke positie van het ijsmerk speelde een belangrijke rol in de zaak, vertelt Manuel Lokin, advocaat en hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht. ‘De overname-overeenkomst is uitzonderlijk. In de eerste plaats vanwege het onafhankelijke bestuur, waarin het merendeel van de leden niet door Unilever wordt benoemd. Daarnaast is ook vastgelegd dat het bestuur beslist over de sociale missie en integriteit van het merk.’

Alles wat betrekking heeft op die sociale missie gaat daardoor buiten het moederbedrijf om. Unilever gaat over operationele en financiële zaken. Maar, legt Lokin uit, ‘er staat niet zwart op wit dat Unilever onderdelen mag verkopen.’

Tijdens de rechtszaak beweerde de advocaat van Unilever dat het onafhankelijke bestuur helemaal niet de bevoegdheid zou hebben gekregen om Unilever aan te klagen. Dus eigenlijk kan de rechtszaak niet gevoerd worden. Bovendien zou de verkoop van de Israëlische tak een operationele beslissing zijn. Ben & Jerry’s benadrukte tijdens de zitting juist de autonomie van het bestuur.

De uitspraak zal beide partijen genoeg stof tot nadenken geven. Activistische standpunten genoeg van het ijsmerk, maar bij de eerste echte test faalt de bijzondere overnameconstructie. Ook het vooruitstrevende imago van Unilever zal een deukje oplopen, verwacht Lokin. Het bedrijf, dat zich graag als vooruitstrevend profileert, trapt nu op de rem.