ACM kon scherper toezien op energiebedrijven en moet consumenten beter beschermen

Beeld Harry Cock / de Volkkrant

Dat schrijven twee hoogleraren in een rapport dat de ACM vandaag heeft gepubliceerd. In een reactie zegt het toezichtsorgaan dat het de aanbevelingen ter harte neemt. Het zal voortaan meer bewijs gaat vragen van energie-aanbieders om na te gaan of die hun zaakjes wel goed op orde hebben. Verder zullen er ook wettelijke aanpassingen moeten komen om te voorkomen dat kwetsbare consumenten grote financiële schade lijden, zeggen de onderzoekers en de ACM.

Dat die kwetsbaarheid aanzienlijk is, bleek dit najaar. Toen gingen door gestegen energieprijzen binnen korte tijd maar liefst zeven bedrijven failliet. Daaronder was Welkom Energie, dat 90 duizend klanten telde. Voor afnemers betekende het een strop van honderden euro’s.

Daarbij werd ook regelmatig kritiek geleverd op de ACM. Die geeft vergunningen af voor bedrijven die energie willen verkopen aan consumenten. En ziet erop toe dat consumenten er zeker van zijn dat zij altijd energie kunnen krijgen, dat de prijzen niet onredelijk hoog zijn en dat bedrijven die zeggen duurzame energie te leveren dat ook daadwerkelijk doen. Maar de vraag was of de ACM wel goed genoeg zicht had op de risico's die vooral de vele nieuwe energiebedrijven daarbij nemen.

Meer bewijs

Dat heeft de ACM dus laten onderzoeken door twee hoogleraren en zij concluderen dat de toezichthouder inderdaad binnen de huidige regels meer had kunnen doen. Met als belangrijkste aanbeveling meer bewijs te vragen van bedrijven om hun financiële continuïteit en risicomanagement beter te onderbouwen.

‘Dit betekent echter niet dat wij van mening zijn dat daardoor de faillissementen in de energiesector voorkomen hadden kunnen worden’, schrijven de onderzoekers. ‘Bij deze faillissementen hebben meerdere factoren een rol gespeeld, waaronder risicovolle inkoopstrategieën en financiële kwetsbaarheid van een aantal vergunninghouders, maar ook een onvoorziene stijging van de gasprijzen door geopolitieke en macro-economische omstandigheden.’

Naast het beter gebruik maken van de ruimte die de wet al biedt, zou de ACM volgens de onderzoekers ook moeten kijken op welk belang hun toezicht is gericht. Zo was begin deze eeuw, toen de energiemarkt werd geliberaliseerd, het toezicht vooral gericht op het regelen van eerlijke concurrentie. Nu is die concurrentie juist enorm groot en wordt de vraag hoe solide al die aanbieders zijn voor de toezichthouder belangrijker, stellen de onderzoekers.

‘We zullen de extra ruimte die de onderzoekers op basis van de huidige wet zien, alvast gaan benutten’, zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep. De regels zouden dan al voor ‘het nieuwe stookseizoen’ (1 oktober) dit jaar van kracht moeten zijn.

Garantiefonds

Verder is er op een aantal punten volgens de onderzoekers en de ACM aanvullende wetgeving nodig. Een belangrijke aanbeveling is het oprichten van een garantiefonds voor faillissementen. Want ook als er scherper toezicht zou zijn, kan dat faillissementen nooit uitsluiten.

Waar er in veel andere sectoren vangnetten zijn voor consumenten die met een faillissement worden geconfronteerd, gaat men er op de energiemarkt vanuit dat klanten zelf goed genoeg kunnen inschatten of hun energie-aanbieder wel solide is. Samen met minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) gaat de ACM kijken hoe deze en andere aanbevelingen in een nieuwe wet worden opgenomen, schrijft de ACM.