Accountants treuzelen in zoektocht naar beter model

Oud-topman Cees van der Hoeven (hier samen met zijn vrouw gefotografeerd in 2009) was betrokken bij een boekhoudschandaal bij Ahold. Beeld Joost van den Broek

Voorzichtig positief, maar het gaat allemaal te traag. Zo luidt de tussentijdse rapportage van Marlies de Vries en Chris Fonteijn over de vooruitgang in de accountancysector. Twee jaar geleden zijn deze Kwartiermakers Toekomst Accountancysector aangesteld door de toenmalige minister van Financiën Wopke Hoekstra om verandering in de sector aan te jagen. De Vries was tot maart dit jaar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als programmadirecteur van de controllersopleiding, en is eind vorig jaar gepromoveerd op ervaringen van jonge accountants binnen het accountantsberoep. Chris Fonteijn is voormalig bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt.

De Kwartiermakers loven onder meer de analyses van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over de oorzaken van misstanden. Bij het grote publiek zijn vooral grote boekhoudschandalen bekend, zoals bij Enron, Ahold, Vestia, Imtech of Steinhoff. Telkens kwam de accountant er bekaaid van af.

Cijfers verdraaien

Maar hoewel er dus wel wat beweegt in de sector, is het vooralsnog te weinig, en vooral niet fundamenteel genoeg. Bij een lezing georganiseerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vatte de Amerikaanse gedragspsycholoog Max Bazerman de kritiek onlangs nog bondig samen. Zelfs de meest eerlijke en nauwgezette accountants kunnen onbedoeld cijfers verdraaien om de werkelijke situatie te verhullen voor beleggers en toezichthouders. Dat zou het gevolg zijn van het huidige model waarin bedrijven betalen voor hun accountant, en niet degenen die de informatie gebruiken die dit oplevert.

Fraude bij ondernemingen heeft grote gevolgen voor de samenleving, stipte de AFM in mei aan in een notitie. ‘Het kan leiden tot omvangrijke schade voor beleggers en het tast het vertrouwen in de integriteit van het financiële systeem aan.’ Jammer genoeg is de accountancysector volgens de toezichthouder ‘nog onvoldoende ontwikkeld’ in het signaleren en adresseren van fraude en frauderisico’s. ‘In het huidige model zit het risico dat de accountant te veel op de automatische piloot gaat opereren en dat de financiële en persoonlijke relatie met de onderneming het inherent moeilijker maakt om fraudesignalen te bespreken’, licht de AFM toe aan de Volkskrant.

Het is een beeld dat beroepsorganisatie NBA opmerkelijk genoeg bevestigt in een eigen rapport. Daarin luidt het dat accountants niet altijd een ‘professioneel-kritische’ houding hebben ten opzichte van frauderisico’s, bijvoorbeeld omdat ze fraudesignalen wegredeneren.

Pionierswerk

Waarom gaat de vooruitgang in deze sector zo traag? ‘Dit heeft mogelijk te maken met het streven naar doorwrochte analyses voordat wordt begonnen met de invoering van maatregelen’, schrijven de Kwartiermakers. ‘In dit kader roepen we de sector op om meer durf te tonen om te experimenteren, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, fraude en continuïteit.’

De Kwartiermakers geven zelf het goede voorbeeld. Op dit ogenblik lopen onder hun leiding verschillende onderzoeken naar alternatieve structuurmodellen die tot meer onafhankelijkheid kunnen leiden. ‘Dit is pionierswerk’, zegt Marlies de Vries aan de Volkskrant. ‘Heel Europa kijkt naar wat wij hier aan het doen zijn.’

In het eerste onderzoek wordt gekeken naar de effecten als accountants enkel nog audits doen (audit-only), alsook varianten daarvan. In de extreemste variant mag een kantoor dat wettelijke controles uitvoert niet langer adviezen geven aan bedrijven, of moet het de winst van controle en advies scheiden. Daarnaast is er een experiment waarbij een onafhankelijke derde partij meekijkt naar wat de accountant heeft gedaan, en die ook aanwezig is bij belangrijke gesprekken tussen de accountant en zijn klant. Het derde onderzoek gaat over het joint audit-model, waarbij niet één, maar wel twee accountants de boeken controleren.

Nadelen groter

Op de resultaten van het tweede onderzoek is het nog wachten, die van de twee andere zijn al klaar. ‘Bij een ‘harde’ splitsing van controle en advies blijken de nadelen groter te zijn dan de voordelen’, vertelt De Vries. ‘Een operationele scheiding lijkt voordeliger. Er zijn meerdere manieren waarop dat kan gebeuren, zoals het scheiden van de winst uit de verschillende activiteiten. Wat de beste variant is, moet verder onderzoek uitwijzen.’

Verder blijkt de kwaliteit van de wettelijke controle niet beter te zijn met twee accountants. ‘Terwijl de kostprijs voor het bedrijf wel een stuk hoger is.’

Het is onmogelijk om het menselijke aspect helemaal uit de accountancy te halen, waarschuwt De Vries, en eigenlijk is dat maar goed ook. ‘De accountant is een mens, geen machine. Dat verandert niet, hoeveel je er ook omheen probeert te regelen. Je moet opletten met het invoeren van steeds meer regels en eisen. Er is nu al een enorme compliancecultuur ontstaan, met als grote gevaar dat de accountant zó focust op het afvinken van het controledossier dat hij de belangrijke zaken mist.’

In november 2023, als alle onderzoeken achter de rug zijn, zullen de Kwartiermakers hun adviezen presenteren aan de minister van Financiën.