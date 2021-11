Acceptgiro wordt in 2023 definitief een museumstuk, past niet meer in online tijdperk

Een acceptgiro, binnenkort verleden tijd. Beeld ANP

Populaire digitale alternatieven als iDeal en Tikkie hebben de papieren overboeking nog verder op een zijspoor gezet. Currence zegt dat het gebruik elk jaar met zo’n 30 procent afneemt. De betalingsverwerker verwacht dat er in 2023 nog maar 2 miljoen acceptgiro’s hun weg naar de bank te vinden, een fractie van wat het ooit was. Ook het aantal bedrijven en instellingen dat acceptgiro’s verstuurt, neemt verder af: de afgelopen twaalf maanden trad een halvering op, van 15 duizend naar 7.700.

De afschaffing van de papieren betalingsopdracht is vooral een tegenvaller voor goede doelen, die de acceptgiro onder bedelbrieven voor eenmalige giften hangen. Ook vaste donateurs gebruiken de papieren overschrijving nog vaak voor een extra bijdrage.

Een alternatief voor de papieren overschrijving is de qr-code, die gebruikers met hun smartphone kunnen scannen, waarna automatisch de informatie voor een overboeking in de app van de bank wordt gezet.

Het einde van de acceptgiro is de afgelopen decennia wel vaker afgekondigd, maar altijd bleken de overlijdensberichten te vroeg te zijn geschreven.

Uitstel van executie

In 2015 zeiden de banken dat het in 2019 afgelopen zou zijn met de papieren overschrijvingen. Maar twee jaar later streek het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over zijn hart en kreeg de acceptgiro opnieuw uitstel van executie. Banken mochten vanaf 2019 wel op individuele basis besluiten om te stoppen met de voorbedrukte overboekingen, als ze dat de markt – bedrijven, instellingen en klanten – een jaar van tevoren lieten weten. Geen enkele bank ging uiteindelijk tot die stap over.

In 2009 gingen er voor het eerst serieuze stemmen op in de financiële wereld om afscheid te nemen van de acceptgiro, omdat veel klanten al geld via internet overmaakten. Het aantal acceptgiro’s dat naar de bank werd gestuurd was toen nog maar de helft van wat er op het hoogtepunt in 1995 werd verwerkt: 300 miljoen stuks.

De Tweede Kamer dwong destijds na bezwaren van de SGP de toenmalige minister van Financiën, Gerrit Zalm, om nog eens met de banken om de tafel te gaan zitten. De gereformeerden vonden dat de afschaffing visueel gehandicapten zou duperen, net als ouderen die geen toegang hadden tot internet of moeite hadden met online betalingen.

De eerste acceptgiro’s waren in 1977 nog ponskaarten, stevige kartonnen kaarten met tal van rechthoekige gaten erin die codes vormden die door computers konden worden begrepen. Halverwege de jaren tachtig kwamen bedrukte blauwe kaarten in omloop en leerden computers handschriften en zelfs hanepoten lezen.

In 2002 veranderde de acceptgiro opnieuw van kleur: hij werd geel, vanwege de introductie van de euro.