ABN Amro uit stevige kritiek op inflatiecijfers CBS

Een pand van ABN Amro aan de Foppingadreef in Amsterdam-Zuidoost. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam de inflatie in Nederland vorige maand uit op 11,2 procent. Dat is de sterkste prijsstijging in de hele eurozone, met uitzondering van de Baltische staten. De inflatie is deels zo hoog door de manier waarop het CBS de kosten voor nutsvoorzieningen meet, verklaart Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro. Het statistiekbureau gaat er namelijk van uit dat de consument elke maand een nieuw contract afsluit, terwijl huishoudens in werkelijkheid vaak contracten voor een jaar of nog langer hebben afgesloten.

Uit de betalingsgegevens die ABN Amro zelf heeft van klanten, blijkt dat de kosten die het CBS voor energie rekent veel hoger zijn dan de werkelijke bestedingen. ‘Wij zien dat prijzen met ongeveer 20 procent zijn gestegen, terwijl het CBS uitgaat van ongeveer 100 procent.’ Bij ABN Amro zien ze ook nog geen toename van het aantal huishoudens dat zoveel uitgeeft aan hun energierekening dat er sprake is van ‘energiearmoede’. Phlippen: ‘Deels komt dat doordat mensen nog steeds oude contracten hebben. Waarschijnlijk speelt ook mee dat ze zuiniger zijn geworden met energie. Een prijsstijging betekent dus niet per se dat mensen ook meer uitgeven.’

Tot nu toe was de manier waarop het CBS energie-uitgaven berekent nooit een probleem omdat de prijzen van de verschillende contracten niet zo ver uiteenliepen, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ‘We beseffen dat ons inflatiecijfer daardoor nu een overschatting is, net zoals het straks een onderschatting zal zijn als nieuwe contracten weer goedkoper worden.’ Het probleem is dat het CBS nu niet beschikt over gedetailleerdere informatie van de verschillende contractvormen die Nederlanders hebben, legt Van Mulligen uit. ‘We onderzoeken hoe dat in de toekomst beter kan.’

Psychologische gevolgen

Dat is hard nodig, vindt Phlippen. Ze wijst erop dat het inflatiecijfer belangrijk is voor de verhoging van belangrijke contracten, zoals de huur. Daarnaast ziet ze psychologische, en daardoor ook economische gevolgen van de ‘opgeblazen’ inflatie die uit de huidige berekening rolt. ‘Dit soort cijfers genereert heel veel aandacht in de krant. Mensen schrikken daarvan. Dat heeft invloed op het consumentenvertrouwen. Het risico bestaat dat inflatieangst zich in de verwachtingen nestelt. Die kunnen vervolgens zichzelf gaan waarmaken.’

‘In theorie heeft ze een punt, maar in de praktijk is daar nog geen sprake van’, reageert Van Mulligen. ‘De inflatie trekt niet alleen aan bij energie, maar bijvoorbeeld ook bij voeding. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne laten zich voelen. Het land is een belangrijke producent van onder meer graan en zonnebloemolie.’ Ook de andere prijzen lopen op, wil hij maar zeggen. ‘Dat heeft weinig met verwachtingen te maken. We zien ook niet dat de hoge inflatie leidt tot extra looneisen. Er is nog absoluut geen sprake van een loon-prijsspiraal.’