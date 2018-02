ABN Amro profiteert van bloeiende economie en ziet kwartaalwinst fors stijgen

Geen extraatjes

Dat betekent dat er voorlopig geen extraatjes inzitten voor de aandeelhouders. Net als vorig jaar wordt dit jaar in principe de helft van de winst uitgekeerd. Pas als de buffers voldoen aan de aangescherpte eisen, kan gedacht worden aan extra dividenduitkeringen, of het inkopen van eigen aandelen. Beleggers waren daar niet echt blij mee. ABN Amro was vanochtend de enige daler in de AEX.



De bank was de afgelopen dagen vooral in het nieuws vanwege het plotselinge vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft om opheldering gevraagd. De staat is nog altijd grootaandeelhouder in ABN Amro. Topman Van Dijkhuizen wilde vanmorgen niet verder ingaan op de kwestie.