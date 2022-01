ABN Amro compenseert klanten met 90 miljoen euro voor te hoge rentes

Een filiaal van ABN Amro aan het Leidseplein in Amsterdam. Beeld ANP / Harold Versteeg

De compensatie gaat terug tot 2001, wat ook de reden is voor de extra 90 miljoen euro. De bank heeft besloten om de eerdere regeling, die de kosten maar tot 2008 vergoedde, uit te breiden naar 2001 omdat daar nu de mogelijkheid voor is. ‘De regeling tot 2008 hadden we al met de Consumentenbond’, zegt Hans Sjouke Koopal, woordvoerder van ABN Amro. ‘We merkten dat we een grote groep, teruggaand tot 2001, ook een goed aanbod kunnen doen.’

Het gaat om klanten die in het verleden een lening af hebben gesloten met een variabele rente. ABN Amro volgde de marktrente niet, waardoor klanten onnodige kosten maakten. Volgens geschilleninstituut Kifid mogen klanten van ABN Amro verwachten dat zij de marktrente wel volgen, tenzij de bank anders vermeldt.

Consumentenbond tevreden

De Consumentenbond is tevreden met het besluit van het financiële concern. ‘Daarmee schaart het zich achter andere banken die al compenseerden vanaf 2001’, zegt woordvoerder Joyce Donat. De Consumentenbond wacht de discussie af over de gevallen waarvoor nog geen compensatie is voor de rente. ‘Daarvoor houden we in de gaten wat Kifid doet. Zodra daar een uitspraak over komt, kijken we opnieuw naar wat de volgende stappen zijn’, aldus Donat.

Bij de Consumentenbond kwamen ongeveer 5.000 reacties binnen op de claim. In totaal compenseert de bank rond de 325.000 klanten. De eerste gedupeerden hebben hun compensatie inmiddels ontvangen. ‘De eerste duizend brieven lagen in december al op de mat’, zegt Koopal. ‘Zo gaan we de komende tijd door en we hopen het in 2023 af te kunnen ronden.’ Mensen die nog op hun vergoeding wachten, worden hierover bericht door de bank.