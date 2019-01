Aantal werkloosheidsuitkeringen naar laagste niveau in tien jaar

Het WW-bestand is een omgekeerde conjunctuurmeter. Zakt de economie in elkaar, dan stijgt het aantal uitkeringsontvangers; groeit de economie als kool – zoals momenteel het geval is – dan krimpt het aantal mensen in de WW. Omstreeks 2015 liet de opkrabbelende economie zich ook zien in de UWV-cijfers en waren er meer mensen die een baan vonden dan mensen die werkloos raakten. Sindsdien is de omvang van het aantal WW’ers gestaag gedaald.

Voor de crisis

2019 wordt naar verwachting een nieuw hoogtepunt. Sinds 2008 is het aantal WW’ers niet zo laag geweest. Toch is de arbeidsmarkt nog niet helemaal terug op het niveau van voor de crisis. In topjaar 2008, vlak voordat banken omvielen en de huizenprijzen kelderden, zaten slechts 170 duizend mensen in de WW. Dergelijke cijfers komen pas in zicht als de economie ook in 2020 blijft groeien.

Het krimpende WW-bestand betekent een flinke financiële opsteker voor het UWV. De uitvoeringsdienst is minder geld kwijt aan uitkeringen en ontvangt meer premie van werkgevers. De dienst verwacht dit jaar te eindigen met een overschot van bijna 6 miljard euro. Vorig jaar was nog sprake van een klein tekort.

De positieve cijfers van het UWV zijn vooral te danken aan hogere inkomsten, niet aan lagere uitgaven. Het totaalbedrag dat het UWV kwijt is aan uitkeringen stijgt licht naar 20,1 miljard euro. De uitkeringsbedragen groeien mee met de inflatie. En hoewel er minder werklozen zijn, is het UWV meer geld kwijt aan (deels) arbeidsongeschikte mensen.

WIA-uitkering

Het aantal mensen dat een beroep doet op een WIA-uitkering omdat ze vanwege langdurige ziekte niet meer in staat zijn om te werken, neemt gestaag toe. Het UWV ziet vooral meer 60-plussers instromen in deze uitkering. De oorzaak: de stijging van de AOW-leeftijd. De leeftijd waarop mensen aanspraak kunnen maken op de collectieve oudedagsvoorziening steeg de afgelopen jaren in rap tempo. In de toekomst groeit de pensioenleeftijd mee met de stijgende levensverwachting. Dit jaar is de AOW-leeftijd 66 jaar en drie maanden.

Langer doorwerken betekent meer arbeidsongeschikten, laten de cijfers van het UWV zien. ‘Het aantal werkenden in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder neemt in omvang toe en heeft daarbij ook een hoge instroomkans vanwege een groter risico op gezondheidsproblemen’, schrijft de dienst in de januarinota. Het UWV is komend jaar bijna 4 miljard euro kwijt aan werkloosheidsuitkeringen, bijna 13 miljard aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en circa 3 miljard aan ziekte- en zorguitkeringen.