Aantal vrouwen in de top groeit teleurstellend traag, commissie pleit voor 'afdwingbaar quotum'

Volgend jaar had alvast 20 procent van de topposities bezet moeten zijn door een vrouw. Ook dat ijkpunt wordt niet gehaald, waardoor nu gepleit wordt voor een quotum. Dat is omstreden, omdat het ingrijpt in de vrijheid van bedrijven om te benoemen wie ze willen. De commissie stelt een 'ingroeiquotum' voor. Dat moet in 2020 ingaan en via jaarlijkse stapjes leiden tot 30 procent topvrouwen in 2025. Of dat percentage alleen voor commissarissen moet gelden - zoals in diverse Europese landen - of ook voor bestuurders, laat de commissie over aan het kabinet.



VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer, die met Bussemaker een database met ruim vijftienhonderd geschikte topvrouwen opzette, noemt de nieuwste cijfers ook 'zeer teleurstellend'. De werkgevers willen in elk geval bij de beursgenoteerde bedrijven de komende ruim anderhalf jaar substantieel meer vrouwen benoemd krijgen, om zo verdergaande maatregelen te voorkomen. Een quotum noemt De Boer 'een absoluut zwaktebod'. 'Dit moeten we toch op eigen kracht kunnen?'