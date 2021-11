Aantal miljonairs zit voor zesde jaar op rij in de lift

Laren heeft, samen met Bloemendaal, de meeste miljonairs. Beeld Joris van Gennip

Daarmee komt hun totaal volgens het Centraal Bureau Statistiek uit op 278 duizend. Dat staat gelijk aan 3,5 procent van alle huishoudens. Met een doorsneevermogen van 1,6 miljoen euro bezaten ’s lands rijksten vorig jaar 28 keer meer dan ‘gewone’ huishoudens. Daarmee behoort de vermogensongelijkheid in Nederland internationaal tot de top. De belangrijkste bron van vermogen was de eigen onderneming, gevolgd door vastgoed.

Het aantal miljonairs met een vermogen boven de 10 miljoen euro nam een enkele procentpunt toe, maar het merendeel van de miljonairs (64 procent) heeft nog altijd een vermogen tot 2 miljoen. In Laren en Bloemendaal wonen de meeste miljonairs. Daar bezit een op de vier huishoudens meer dan een miljoen euro. Niet verwonderlijk: in die laatste gemeente kost een gemiddeld huis inmiddels 1.016.000 euro. Groningen, Flevoland en Limburg tellen naar verhouding de minste miljonairs.

Economisch tij

Dat het aantal miljonairs voor het zesde jaar op rij toeneemt is volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS niet verrassend. ‘De meeste miljonairs zijn zelfstandig ondernemers (vooral in de landbouw, handel, financiële en zakelijke dienstverlening, red.). Daardoor bestaat er een duidelijke link met het economisch tij.’ Sinds het statistiekbureau in 2006 begon met meten, volgt het aantal miljonairs trouw de conjunctuur. En die ging, na de kredietcrisis, in een lijn omhoog. Dus ook het aantal miljonairs.

Begin 2020 waren er, gecorrigeerd voor inflatie, 35 duizend miljonairs meer dan in 2008. Uit de cijfers van het CBS is nog niet op te maken wat het effect van de coronacrisis is geweest. Tijdens het eerste kwartaal van 2020 kromp de economie met een record, maar dat hoeft volgens Van Mulligen niet te betekenen dat miljonairs daardoor in een dip zijn geraakt. ‘Er waren allerlei steunmaatregelen van de overheid waardoor het aantal faillissementen beperkt bleef en met de bedrijfswinsten ging het helemaal niet zo slecht.’

Bovendien zijn de huizenprijzen de afgelopen maanden juist hard doorgestegen. ‘Dat kan betekenen dat er alleen maar meer miljonairs zijn bijgekomen. Bijvoorbeeld Amsterdammers die nu een huis van boven de miljoen hebben waarvan ze een groot deel al hebben afgelost.’

Zakenblad Quote stelde eerder dat ‘de vaderlandse rijken de rechtse directe van het coronavirus vooralsnog ontwijken’. In 2020 zou het gezamelijk vermogen van de 500 rijkste Nederlanders met 3,5 procent zijn gegroeid, om in 2021 nog eens een spurt van 18 procent door te maken (tot 219,6 miljard euro). Volgens het zakenblad werden dergelijke stijgingen voor het laatst vertoond voor het knappen van de internetzeepbel.