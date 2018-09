Aantal miljonairs stijgt, waarschijnlijk zijn het er meer dan ooit

Nederland telde begin 2016 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 112 duizend huishoudens met een miljoen euro vermogen of meer. Dat zijn er bijna vierduizend meer dan een jaar eerder en ruim de helft meer dan in 2006, het begin van de meting. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS is er een ‘goede kans’ dat het aantal miljonairs in Nederland niet eerder zo groot was.

Volgens het CBS groeide het aantal miljonairshuishoudens sinds 2006 onafgebroken, op 2009 na. Dat was het dieptepunt van de kredietcrisis, toen ook de rijkste huishoudens de pijn in hun portemonnee voelden. Dit kwam onder meer doordat ze veel vaker dan gewone huishoudens aandelen hebben, en ook de beurzen toen getroffen werden door de kredietcrisis. Een jaar later was het leed voor de miljonairshuishoudens alweer geleden en begon hun aantal weer te groeien.

1,5 procent van het totale aantal huishoudens mocht zich begin 2016 miljonair noemen. Zo’n miljonairshuishouden heeft in dit CBS-onderzoek een vermogen van een miljoen euro of meer, waarbij de waarde van de eigen woning (en de eventuele hypotheekschuld) niet zijn meegeteld. Gecorrigeerd voor inflatie – een miljoen euro had in 2006 een hogere waarde – was de stijging minder groot. Zo gerekend waren er begin 2016 bijna 91 duizend huishoudens met een miljoen euro of meer. Dat is een kwart meer dan tien jaar geleden.

De cijfers zijn door het CBS verzameld op verzoek van Van Lanschot Bankiers, die ze gebruikt voor rapporten over haar vermogende klanten. Miljonairs zijn gemiddeld 7,5 jaar ouder dan niet-miljonairs, blijkt uit het materiaal. Minder dan een op de twintig miljonairs is jonger dan 40 jaar, ruim driekwart is 50 of ouder.

Miljonairs zijn ook vaker hoogopgeleid dan niet-miljonairs (bijna de helft tegen eenderde). Net als een jaar eerder wonen percentueel de meeste miljonairs (bijna 11 procent) in Laren (Noord-Holland). Bloemendaal en Blaricum delen met 10 procent de tweede plek. Kerkrade (0,3 procent) heeft relatief het kleinste aantal miljonairshuishoudens.