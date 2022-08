Aantal mensen in de bijstand op laagste niveau in negen jaar

Jongeren helpen met het inpakken van voedselpakketten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is al het vijfde kwartaal op rij dat er minder bijstandsgerechtigden zijn dan een jaar eerder. De laatste keer dat zo weinig Nederlanders een bijstandsuitkering hadden, was in de lente van 2013. Met 401 duizend ligt het aantal bijstandsgerechtigden nog wel een stuk hoger dan vlak voor het uitbreken van de kredietcrisis in de herfst van 2008, toen 303 duizend Nederlanders van de bijstand gebruik moesten maken. Het hoogtepunt, in negatieve zin, was begin 2017, toen bijna 472 duizend mensen op een bijstandsuitkering aangewezen waren.

De daling is waarschijnlijk het gevolg van de krappe arbeidsmarkt: nu er overal vacatures openstaan is het voor bijstandsontvangers makkelijker geworden om een baan te vinden. Een aanwijzing daarvoor is de arbeidsdeelname: die was in het eerste kwartaal van dit jaar met 71,4 procent historisch hoog. Cijfers voor de arbeidsdeelname in het tweede kwartaal heeft het CBS nog niet.

Hardste daling onder jongeren

Verhoudingsgewijs daalde het aantal uitkeringen de afgelopen maanden het hardst onder jongeren tot 27 jaar. De laatste drie kwartalen was het verschil met een jaar eerder tussen de 11 en 15 procent. Eind juni zaten er nog maar 34 duizend jongeren in de bijstand.

Bij de 27- tot 45-jarigen daalde het aantal bijstandsgerechtigden de voorbije kwartalen met tussen de 7 en 9 procent. In deze leeftijdscategorie waren er eind juni nog 138 duizend bijstandsontvangers. Onder de grootste groep bijstandsgerechtigden, de 45-plussers, bedroeg de daling slechts hooguit een paar procent per kwartaal. Momenteel zitten 229 duizend 45-plussers in de bijstand.