Aantal faillissementen in 2021 tot nu toe historisch laag

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Raad voor de Rechtspraak ziet sinds mei 2020 een scherpe daling in het aantal bedrijven en individuen dat failliet ging, kort na de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat hier ook cijfers over bijhoudt, ziet ook een lager aantal faillissementen. Het CBS neemt eenmanszaken die over de kop gaan niet mee in de cijfers.

Volgens CBS-woordvoerder Marjolijn Jaarsma zijn de steunmaatregelen van de overheid de voornaamste oorzaak van het lage aantal faillissementen, maar spelen ook andere factoren mee. ‘Er zijn meer bedrijven die er zelf voor kiezen om te stoppen, bijvoorbeeld nachtclubs of horecazaken die de schulden zien opstapelen. Sommige ondernemers zien hun situatie als uitzichtloos.’

Minder bedrijven

Aan de andere kant beginnen er ook minder ondernemers een bedrijf tijdens de coronacrisis. ‘Dit is niet het klimaat om een bedrijf te starten’, zegt Jaarsma. ‘Voor de coronacrisis waagden meer mensen die gok en dat mislukte soms.’ Nu dit minder gebeurt zijn er minder faillissementen van gefaalde start-ups.

De steunmaatregelen van de overheid zullen uiteindelijk stoppen, maar of dit tot een uitgestelde faillissementsgolf zal leiden is lastig te voorspellen. Experts van accountants- en adviesfirma PwC en onderzoekers van de Universiteit Leiden vroegen het na bij bankiers, advocaten en herstructureringsexperts. Zij verwachten op basis van hun onderzoek niet dat binnenkort een faillissementsgolf zal plaatsvinden. Mogelijk komt er wel een piek in het tweede kwartaal van volgend jaar.

Volgens Jaarsma hangt het wel of niet komen van een faillissementsgolf af van hoe de steunmaatregelen zullen worden afgebouwd. ‘Als de geldkraan in één keer wordt dichtgedraaid wordt het lastig voor ondernemers.’ Een andere factor is hoe het terugbetalen van de steun wordt geregeld, en of er nog een nieuwe coronavariant komt die tot een volgende lockdown kan leiden.