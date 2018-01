Aanhoudend optimisme op de beurs: koers AEX-index stijgt naar hoogste punt sinds 2001

Op het Damrak is het beursrecord van 4 september 2000 evenwel nog lang niet in zicht. De AEX tikte toen zijn hoogste stand ooit aan: 701,56 punten. Destijds was de opkomende technologiesector - internetbedrijven als WorldOnline - de reden voor de beurseuforie. Kort op die topnotering barstte de internetzeepbel, waarna de Nederlandse index drie jaar lang in het slop zat.



De vraag is hoe houdbaar de huidige beursniveaus zijn. De economische groei stemt beleggers optimistisch, maar of beursgenoteerde bedrijven de torenhoge verwachtingen - die zich vertalen in hoge beurskoersen - kunnen bijbenen, moet nog blijken. Aandelen zijn inmiddels zo duur dat investeerders jaren nodig hebben om hun inleg terug te verdienen. Zo'n scheefgegroeide 'koers-winstverhouding' is in het verleden vaak een voorbode geweest van een beurskrach.